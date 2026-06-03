Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımı belediyenin öncülüğünde sürdürülen Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi (BÜSEM) bünyesinde gerçekleştirilen temel atma ve anahtar teslim töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep'te faaliyet gösteren 14 farklı meslek grubunu aynı çatı altında buluşturacak ve toplam 4 milyon metrekarelik alan üzerine kurulacak olan BÜSEM, büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda yapımı tamamlanan Tır Alım-Satım Sanayi Sitesi'nde hak sahiplerine anahtarları teslim edilirken, Gaziantep Terlik ve Spor Ayakkabı Sanayi Sitesi 2'nci Etap Temel Atma Töreni de gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla düzenlenen törende, hak sahipleri iş yerlerinin anahtarlarını teslim alırken, protokol üyeleri tarafından butonlara basılarak yeni etapların temelleri atıldı.

KACIR: 'BU YOLCULUKTA PARLAYAN BİR YILDIZ, YARININ MARMARASI VAR; İŞTE O ŞEHİR GAZİANTEP'

Gazi şehrin Türkiye'nin üretim gücünün merkezlerinden biri olduğunu vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada BÜSEM'in örnek bir proje olarak hayata geçirildiğini belirterek, 'Bütün bunları şu iddiayla yapıyoruz. Biz güçlü bir devletiz. Biz güçlü bir milletiz. Kalkınmayı Anadolu'nun dört bir yanını kapsayacak bir anlayışla hayata geçirdik. Fakat bu yolculukta parlayan bir yıldız, yarının Marmarası var, işte o şehir Gaziantep. Gaziantep'te yedi organize sanayi bölgemiz var. Üç yüz bine yakın kardeşimiz organize sanayi bölgelerimizde istihdam ediliyor. Burada dünyanın dört bir yanına ihracat yapan on milyar doların üzerinde ihracat başarısı elde eden sanayicilerimiz, girişimcilerimiz var. Onlar bizim iftihar kaynağımız.' diye konuştu.

'BURADA OLUŞACAK KÜMELENME TÜM SEKTÖRLERDE VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK'

Gaziantep'in üretim ve ticarette her geçen gün güçlenen konumuna ve hayata geçirilen altyapı yatırımlarına dikkat çeken Bakan Kacır, 'Biliyoruz ki organize sanayi bölgemizin yanında tüm esnafımızı da kümelenme anlayışıyla bu yolculuğa dahil etmeliyiz. Bizler adeta aynı ağın parçası olan bir üretim zekası gibi çalışmalıyız. İşte bunun için bu proje çok kıymetli. Büyükşehir Sanayi Endüstri Merkezi çok değerli. Burada oluşacak kümelenme bütün sektörlerde verimliliği artıracak. Böylelikle rekabet gücümüzü yükseltecek.' diye konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Bakan Kacır ile birlikte önemli yatırımların temelini attıklarını ve tamamlanan projelerin açılışlarını gerçekleştirdiklerini belirtti. Başkan Şahin, Gaziantep Modeli'nin önemine dikkat çekerek, 'Üniversiteyle birlikte bir çalışma yaptık. Bu bölgede bir dağ vardı. Bir dağdan üretim merkezi çıktı. Ayakkabıcılar sıkışmış. Nakliyeciler sıkışmış, nefes alamıyor. Burada özellikle tır dorsecilerinden on dört iş dalı var. Her biri kendi içinde sıkışmış. En çok sıkıntı yaşanan durum kira fiyatlarının yüksekliği. Dükkan kiraları da ev fiyatları da. O yüzden çok fazla ev yapmamız, çok fazla dükkan yapmamız, kümeleşmemiz burada özellikle şehirden gelenleri azaltmamız gerekiyordu. Gönlünde taş olanın şehri taş olun. Gönlünde aşk olanın şehri gülistan olun. Bunu birlikte başaracağız.' diye konuştu.

Tır Alım-Satım Toplu İşyeri Kooperatifi Başkanı Mustafa Yağmurlu ise Başkan Fatma Şahin'e teşekkür ederek, işletmelerin modern ve planlı bir sanayi alanında faaliyet gösterecek olmasının sektör adına önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.