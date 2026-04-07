Malatya Büyükşehir Belediyesi, Beylerderesi Viyadüğü ile Çöşnük kavşağı güzergâhında yer alan yan yollarda iyileştirme ve yenileme çalışmalarına başladı. İlk etap çalışmaları kapsamında ilk olarak Dedekorkut Kavşağı ile Emeksiz Kavşağı arasındaki yan yollar asfaltlanacak.

MALATYA (İGFA) - Kış aylarının ardından bölgede faaliyet gösteren ağır tonajlı araçların da yoğun kullanımı sonucunda Malatya'da Beylerderesi Viyadüğü ile Çöşnük Kavşağı güzergahındaki yan yollarda meydana gelen bozulmalar dolayısıyla asfaltlama çalışmaları başladı.

Asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çevre yolu yan yollarının çalışmalarının tamamlanmasıyla vatandaşların hizmetine sulanacağını belirtti.

Başkan Er, Malatya'nın konutlarıyla, iş yerleriyle ve devam eden inşai faaliyetleriyle hızla ayağa kalkmaya devam ettiğini söyledi.

Konut ve iş yerlerinin teslim sürecinde artık sona yaklaşıldığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Bir yandan bu büyük dönüşümü gerçekleştirirken diğer yandan şehrimizin ulaşımıyla ilgili sıkıntılarını ortadan kaldırıyoruz. Özellikle rezerv alan çalışmaları nedeniyle bazı yollarımızı geçici olarak trafiğe kapatmak durumunda kaldık. Şimdi ise bu yollarımızı yeniden hizmete açıyoruz. Geçen yıl çevre yolumuzun ana hattını tamamen asfaltlamıştık. Ancak yan yollarımızı, devam eden inşai faaliyetler ve yoğun ağır tonajlı araç trafiği nedeniyle erteledik. Çünkü o şartlarda yapılacak bir çalışma kalıcı olmayacaktı. Bugün ise artık şartlar olgunlaştı. İnşallah bundan sonra yoğun bir çalışma temposuyla çevre yolumuzun yan yollarını da en güzel şekilde asfaltlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Bu önemli çalışmanın başlangıcını bugün itibarıyla başlatmış bulunuyoruz. Malatya'mıza hayırlı, uğurlu olsun diyorum' diye konuştu.