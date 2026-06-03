Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın başkanlığındaki Haziran ayı meclis toplantısında, Kurban Bayramı çalışmaları değerlendirildi. Başkan Aydın, Soğanlı Millet Bahçesi'ne yeni bir spor tesisi yapılacağını ve Atatürk Evi projesinin takibini müjdeledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın başkanlığında gerçekleşti.

Osmangazi Belediye Meclis Salonu'nda yapılan toplantıda parti sözcüleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açılış konuşmasını yapan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç ile Ankara'da şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Ergün'e, yanı sıra Denizli'de meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı diledi.

Osmangazili vatandaşların, Kurban Bayramı'nda ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla yoğun bir şekilde çalışma kaydettiklerine işaret eden Başkan Aydın, '25 noktada, kapalı ve açık pazar yerlerinde vatandaşlarımıza hizmet verdik ve sorunsuz bir şekilde kurbanlarını kesmelerine yardımcı olduk. Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerimize de teşekkür ediyoruz, burada güzel bir çalışma yaptılar' diye konuştu.

BAŞKAN ERKAN AYDIN'DAN SOĞANLI'YA MÜJDE

Soğanlı Millet Bahçesi'nde gündeme gelen çalışmalar ile ilgili bilgilendirmelerde bulunan Başkan Aydın, burada gençlere spor imkanı sağlayabilecekleri bir tesisin müjdesini vererek, 'Soğanlı Millet Bahçesi'nde seçimden önce maalesef tam olarak teslimi yapılmadan hizmete sunulmuş parkın birçok eksiği var. Bugünün şartlarında özellikle oradaki otların, bitkilerin yeşermemesinin temel sebebi alt tarafına daha önce inşaat harfiyatlarının dökülmüş olması. Bundan dolayı siz ne kadar oraya para harcasanız da peyzaj olmuyor. Biz de oraya spor alanı, futbol, basketbol, kapalı güreş, masa tenisi projesini çizdik. İhale aşamasına geldik. Dolayısıyla orada yeşertmeye harcayacağımız paranın belki de üçte biri, dörtte biriyle burada gençlere spor imkanı verebileceğiz. İhale aşaması bitiyor, sonunda kısa sürede inşaatını bitirip, başlayacağız.' diye konuştu.

Demirtaş Mahallesi'nde devam eden 'Atatürk Evi' projesine ilişkin de açıklamalarda bulunan Başkan Erkan Aydın, 'Proje normalde iki katlı planlanmıştı ama devreye bodrum girince mevzuat imar yönetmeliği gereği asansör eklenmesi gerekti, proje 3 kata çıkınca ruhsat işi uzadı. Oradaki çalışmalar için kapatılan alan küçültülüyor ve önündeki park çalışması başlıyor. Konu takibimizde' sözleriyle bilgi verdi.