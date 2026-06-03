Osmangazi Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda, ilçenin uluslararası ilişkilerine katkı sağlayacak önemli bir karar alındı. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu'nun, Dominik Cumhuriyeti'nin Santiago de los Caballeros kenti ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik hazırladığı rapor, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda ilçenin uluslararası ilişkilerine katkı sağlayacak önemli bir karar alındı. Kültür, Sanat ve Turizm Komisyonu tarafından hazırlanan, Dominik Cumhuriyeti'nin en büyük şehirlerinden Santiago de los Caballeros ile kardeş şehir ilişkisi kurulmasına yönelik rapor, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Görüşmeler sırasında söz alan AK Parti Grup Sözcüsü, kardeş şehir uygulamalarının özellikle Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye açısından stratejik öneme sahip bölgelerle geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Ancak Santiago de los Caballeros ile kurulacak ilişkinin Osmangazi'ye sağlayacağı katkıların daha detaylı şekilde ortaya konulması gerektiğini belirterek, bu tür raporların kapsamlı değerlendirmeler sonrasında meclis gündemine gelmesinin daha uygun olacağını ifade etti.

Madde ile ilgili açıklamalarda bulunan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın: 'Dominik Cumhuriyeti'nin başkanı Türk kökenli. Kendisi, Osmanlı döneminden gelen bir aileye mensup olduğunu ifade ediyor. Osmanlı döneminde bölgeye yerleşen Türklerin torunlarının bugün hâlâ burada yaşadığı belirtiliyor. Başkanının Osmanlı kökenli olması nedeniyle Türkiye ile olan ilişkiler de dikkat çekiyor. Büyükelçilik yetkilileriyle yapılan görüşmelerde bu konular gündeme geldi. Biz de yaklaşık 1 yıl süren çalışmaların ardından ilk kez bu bölgeye gelmiş olduk. Karşılıklı olarak ilişkilerin geliştirilmesi ve bakanlıklar düzeyinde iş birliklerinin artırılması gerektiği değerlendiriliyor. Ayrıca burada Atatürk'ün adını taşıyan bazı çalışmalar ve girişimlerin bulunduğu da ifade edildi. Her ne kadar konu coğrafi olarak uzak görünse de, tarihî bağlar ve kültürel ilişkiler nedeniyle önem taşıyor. Bu nedenle hem başkanı hem de bizi kabul eden yetkililerle verimli görüşmeler gerçekleştirildi.' dedi.

Söz konusu sürecin hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan Dominik Cumhuriyeti Bursa Fahri Konsolosu Ömer Aydoğdu'nun girişimleriyle, Dominik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Elvis Alam ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın geçtiğimiz aylarda Bursa'da bir araya gelmiş, iki şehir arasında kardeş şehir ilişkisi kurulmasının önemine dikkat çekerek ilk adımı atmıştı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bursa Fahri Konsolosu Ömer Aydoğdu, Santiago de los Caballeros'un Dominik Cumhuriyeti'nin en önemli ve en büyük şehirlerinden biri olduğunu belirterek, şehirde Osmanlı İmparatorluğu döneminde Lübnan'dan göç eden Osmanlı kökenli ailelerin torunlarının yaşadığını ifade etti.

Aydoğdu, Dominik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Luis Abinader'in de Lübnan asıllı Osmanlı kökenli bir aileye mensup olduğunu vurgulayarak, iki toplum arasındaki tarihî bağların günümüzde diplomatik, kültürel ve ekonomik iş birlikleriyle daha da güçlendiğini söyledi.

Aydoğdu, kurulacak kardeş şehir ilişkisinin her iki kent için de önemli fırsatlar sunacağını belirterek, 'Bu iş birliği; sosyal, kültürel, ekonomik ve turizm alanlarında yeni projelerin önünü açacak, iki şehir arasındaki ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır' dedi.

Alınan kararla birlikte Osmangazi ile Santiago de los Caballeros arasında kardeş şehir maddesi meclis oy birliği ile kabul edildi.