TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında milli oyuncu Yiğitcan Saybir ile sözleşme yeniledi. Başarılı forvet, yeni sezonda da Bursa ekibinin formasını giyecek.

BURSA (İGFA) - TOFAŞ Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu kadro yapılanma çalışmaları kapsamında ilk hamlesini gerçekleştirdi. Bursa temsilcisi, son iki sezondur takımın formasını giyen milli basketbolcu Yiğitcan Saybir ile yeniden anlaşma sağlandığını duyurdu.

Yeni sezon çalışmalarını Başantrenör Massimo Cancellieri yönetiminde sürdüren TOFAŞ, kariyerinin en verimli dönemlerinden birini geçiren Yiğitcan Saybir'i kadroda tutarak iç transferde önemli bir adım attı.

2025-2026 sezonunda Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 27 maçta görev alan 26 yaşındaki oyuncu; 11 sayı, 4.7 ribaund, 1.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakaladı. Saybir, Basketball Champions League'de ise 14 karşılaşmada 9.7 sayı, 3.6 ribaund, 1.6 asist ve 1.1 top çalma ortalamalarıyla mücadele etti.

1999 doğumlu ve 2.03 metre boyundaki milli oyuncu, uzun forvet ve kısa forvet pozisyonlarında görev yapabiliyor. TOFAŞ yönetimi, yeni sezonda da takımın önemli parçalarından biri olması beklenen Yiğitcan Saybir'e başarı dileklerini iletti. Böylece TOFAŞ, 2026-2027 sezonu öncesindeki kadro yapılanmasına tecrübeli milli oyuncusuyla yola devam ederek başlamış oldu.