Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesinde hayata geçirdiği kaldırım çalışmalarıyla yaya ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.

ORDU (İGFA) - Yaya öncelikli şehir anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, geride kalan 6,5 yılda Altınordu genelinde toplam 113 bin 207 metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, mahalle bazlı çalışmalarla kent estetiğini güçlendirirken, son olarak Cumhuriyet Mahallesi'nde 1050 metrekare begonit kaldırım, Karşıyaka Mahallesi'nde ise 1100 metrekare baskı beton kaldırım imalatı tamamlandı.

Dayanıklı ve modern malzemeler kullanılarak yapılan kaldırımlar, uzun ömürlü yapılarıyla dikkat çekti.

Yapılan çalışmalar sayesinde yayaların güvenliği artırılırken, engelli bireyler, yaşlılar ve çocuklar için de daha erişilebilir ve düzenli bir şehir ortamı oluşturuldu.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu başta olmak üzere il genelinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda kaldırım ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürecek.