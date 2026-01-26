Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Ankara'daki taksi duraklarını daha kullanışlı ve modern bir hâle getirmek için başladığı yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

ANKARA (İGFA) - İyileştirme ve konfor sağlama çalışmaları kapsamında; 2019 yılından bugüne kadar 87 adet taksi durağının yenileme çalışması tamamlanarak anahtar teslimi yapıldı.

EV KONFORUNDA TAKSİ DURAĞI

Semte, konuma, taksi yoğunluğuna göre ve gelen talepler doğrultusunda değişiklik gösteren taksi durakları 60, 45 ve 30 metrekare olmak üzere 3 tip olarak tasarlandı.

İçerisinde dinlenme alanı, mutfak ve lavaboların da yer aldığı yeni duraklar, taksici esnafına ev ortamında çalışma olanağı sunuyor. Klimalı ve kaloriferli modern taksi durakları, esnafın hayatını kolaylaştıracak şekilde dizayn ediliyor.

'ÇALIŞMALAR ANKARA GENELİNDE DEVAM EDİYOR'

Kent estetiğine katkı sağlanmasının yanı sıra taksici esnafının çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve Ankaralılara daha kaliteli hizmet sunulmasını amaçladıklarını belirten ABB Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kentsel Tasarım Şube Müdürü Arzu Bora, çalışmalarla ilgili şunları söyledi:

'2019 yılından bu yana üç farklı tipte tasarlanan 87 adet taksi durağının yapımını tamamlayarak hizmete sunduk. Ekonomik ömrünü tamamlayan eski durakların yerine yaptığımız konum ve yoğunluk kriterleri doğrultusunda farklı büyüklüklerdeki bu yeni yapılarda; oturma alanı, mutfak, lavabo ve teras gibi birimler de yer alıyor. Gelen talepler doğrultusunda yapım ve yenileme çalışmalarımız Ankara genelinde devam ediyor.'