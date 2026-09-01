Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan Türkiye'nin en büyük air dome oyun alanı Balonya, 1'inci yaşını kutluyor.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi bir yıl önce Samsun'da çocuklar için yepyeni bir dünyanın kapısını araladı. Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin en büyük air dome oyun alanı Balonya, kısa sürede çocukların ve ailelerin vazgeçilmez adresine dönüştü.

Balonya, geride kalan bir yılda farklı yaşlardan binlerce çocuğu ve aileyi aynı çatı altında buluşturdu. Çocuk kahkahaları ve sevinçleri ile dolu bir yıl geride kalırken çocukların eğlence dünyası Balonya'nın kapıları bu kez ise 1'inci yıl kutlamaları için açıldı.

BALONYA' DA 1'İNCİ YIL KUTLAMASI

Balonya'nın açılışının 1'inci yılı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına ilgi yoğun oldu. Sahne gösterilerinden etkinliklere, oyunlardan ikramlara her detayıyla Balonya'nın 1'inci yılı coşkuyla kutlandı. Aileler ve çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.

'EN GÜZEL YATIRIM ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞUNA YAPILAN YATIRIMDIR'

Biz Samsun'umuza hizmet ederken çocuklarımızın yüzlerindeki tebessümü her zaman önceliyoruz diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Balonya, en güzel yatırım çocuklarımızın mutluluğuna yapılan yatırımdır anlayışıyla şehrimize kazandırdığımız önemli projelerden biri. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için yapılan her yatırımın en güzel karşılığı. Balonya, Samsun'un sosyal yaşamında kendine kısa sürede önemli bir yer edindi. Bir yılda binlerce çocuğumuzu ve ailemizi burada ağırladık. Onların mutluluğuna, heyecanına ve güzel anılarına ortak olduk. Mutlu Çocukların Şehri Samsun'umuzda çocuklarımızın yüzlerinde gülümseme oluşturan renkli bir dünyayı şehrimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımızın ilgisini ve mutluluğunu gördükçe biz de daha mutlu oluyoruz. Balonya'nın 1'inci yaşını kutluyor, nice güzel anılara ev sahipliği yapmasını diliyorum' dedi.