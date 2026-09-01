Muğla Büyükşehir Belediyesi, afet bilincinin küçük yaşlarda kazandırılması amacıyla yaz kurslarına katılan çocuklara yönelik Bousai Afet Bilinci Eğitimi gerçekleştirdi.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'da Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen yaz kurslarına katılan çocuklar, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Afet Bilinci Bousai Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen oyun temelli uygulamalarla afet öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları öğrendi.

TEORİK BİLGİ UYGULAMAYLA PEKİŞTİRİLİYOR

Afetlerde can kayıplarının azaltılması ve toplumun afetlere karşı hazırlıklı hale gelmesinde doğru davranışların afet meydana gelmeden önce öğrenilmesi büyük önem taşıyor.

Bu doğrultuda Bousai Eğitim Parkuru'nda çocuklara aktarılan teorik bilgiler, uygulamalar ve tekrarlarla pekiştiriliyor.

Çocukların afet anında karşılaşabilecekleri durumlara karşı nasıl hareket etmeleri gerektiğini yaşayarak öğrenmelerini sağlayan eğitimlerle edinilen bilgilerin kalıcı davranışlara dönüşmesine katkı sunuluyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimlerle afetlere karşı hazırlıklı, bilinçli ve doğru hareket edebilen nesiller yetiştirilmesi ve Muğla'nın afetlere karşı toplumsal dirençliliğinin artırılmasına katkı sunulması amaçlanıyor.