Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Kocaali'de 11 metre derinliğindeki rögar çukuruna düşen köpeği zorlu bir operasyonla, sağ salim yara almadan kurtardı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi zor durumdaki bir canın daha imdadına yetişti.

Kocaali ilçesi Gümüşoluk Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin yaklaşık 11 metre derinliğindeki yağmur suyu rögarına düştüğünü fark eden bölgedeki vatandaşlar durumu Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ihbar etti.

İhbarı alan Kocaali Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek profesyonel ve titiz bir kurtarma operasyonugerçekleştirdi.

Dar ve karanlık alanda uzun süre mahsur kalan köpeğe zarar gelmemesi için kontrollü biçimde ilerleyen ekipler, başarılı bir operasyonla minik dostu bulunduğu noktadan güvenle çıkardı.

Kurtarma çalışmasının ardından yapılan ilk sağlık kontrollerinde köpeğin genel durumunun iyi olduğu belirlendi. Su verilerek sakinleştirilen patili dost, gerekli kontrollerin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.