Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisi artan yoğun kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle grup yollarında yoğun bir karla mücadele mesaisi veriyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğun kar nedeniyle kapanan 45 grup yolundan 33'ü ulaşıma açıldı. Kapalı olan grup yollarında ise 48 araç ve 100 kişilik kar timiyle çalışmalar sürüyor.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren görev başında olan YOLBAK ekipleri, saat 13.30'da yayınlanan karla mücadele raporuna göre33 grup yolunu ulaşıma açtı. Kalan 12 yolda ise çalışmalar aynı kararlıkla ilerliyor.

Ulaşımda aksamaların önüne geçmek için şehir genelinde yoğun bir mesai yürüten Büyükşehir'in mücadele ekibi, Kocaali, Hendek, Akyazı, Geyve, Sapanca, Pamukova ve Taraklı'da toplam 48 araç ve 100 kişilik kar timiyle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Kar küreme ve tuzlama faaliyetleri ise eş zamanlı şekilde devam ediyor.