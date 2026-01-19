Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, inşası %99 tamamlanan Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci reaktörünü yerinde inceledi, projedeki son durumu değerlendirdi.

ANKARA (İGFA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahasında incelemelerde bulundu.

Bakan Bayraktar, Rusya'nın Rosatom şirketinin Genel Müdürü Alexey Likhachev ile birlikte, inşası yüzde 99 tamamlanan birinci reaktörün kontrol odasında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İnceleme sonrasında Bakan Bayraktar ve Likhachev, projedeki ilerlemeyi ele aldıkları kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye'nin hedefinin sıfır emisyonlu, kesintisiz ve çevre dostu nükleer enerjiyi ülkenin enerji sepetindeki güçlü kaynaklardan biri haline getirmek olduğunu vurgulayan Bakan Bayraktar, Akkuyu'nun ardından Sinop ve Trakya'da planlanan yeni santraller ile küçük modüler reaktörlerin de üretim portföyüne dahil edileceğini belirterek, 2050 yılına kadar nükleer kapasitenin 20 bin megavata çıkarılacağını açıkladı.