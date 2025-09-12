Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın günlük rutinini kolaylaştırmak amacıyla cadde ve sokaklarda kanuna, nizama aykırı davranışlara karşı denetimlerini sıklaştırdı. Yapılan son denetimde yaya geçişlerine yapılan parklara yasal işlem uygulandı, sürücüler tek tek uyarıldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir aidiyetini sağlamak ve şehir kimliğini güçlü tutmak amacıyla ‘Bu Şehir Hepimizin’ sloganıyla denetimlere aralıksız şekilde devam ediyor.

Şehrin dört bir yanında her an denetimlerini sürdüren Büyükşehir Zabıtası, son olarak şehrin merkezinde vatandaşların yürüyüş alanlarının işgaline yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Şehir içi trafiğini, yayaların güvenli geçişlerini engelleyen hatalı paklanmalar konusunda kapsamlı bir uygulama yapan ekipler, “Yaya geçişleri yayalarındır” uyarısı yaptığı sürücülere durumun günlük hayatta oluşturduğu olumsuzlukları anlataraktek tek uyardı.

Özellikle yaya yollarının işgal edilmemesi için çalışmalarını artıran Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaldırımlara park eden araçlar için yasal işlem uyguladı.

Yürüyüş alanlarının rahat ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için yapılan denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği bildirildi.