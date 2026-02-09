TÜİK'in 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Türkiye nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiye yükseldi. Nüfus artış hızı binde 5 olurken, yaşlanma eğilimi ve kentleşme artışı dikkat çekti.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarını açıkladı. Buna göre Türkiye'de ikamet eden nüfus, bir önceki yıla göre 427 bin 224 kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.

Nüfusun yüzde 50,02'sini erkekler, yüzde 49,98'ini kadınlar oluşturdu. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 kişi olarak kaydedildi.

YABANCI NÜFUS 1,5 MİLYONU GEÇTİ

Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus, 2025 yılında 1 milyon 519 bin 515 kişiye yükseldi. Yabancı nüfusun yüzde 49,3'ünü erkekler, yüzde 50,7'sini kadınlar oluşturdu.

NÜFUS ARTIŞ HIZI YÜKSELDİ

2024 yılında binde 3,4 olan yıllık nüfus artış hızı, 2025'te binde 5 olarak gerçekleşti.

İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı yüzde 93,6'ya yükselirken, belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 6,4'e geriledi. Yeni sınıflamaya göre nüfusun yüzde 67,5'i yoğun kentlerde, yüzde 15,8'i orta yoğun kentlerde, yüzde 16,8'i kırsal alanlarda yaşıyor.

33 İLİN NÜFUSU AZALDI

2025 yılında 33 ilin nüfusunda azalma görüldü. Bir önceki yıl bu sayı 40 il olarak kayıtlara geçmişti.

İSTANBUL 15,7 MİLYONLA İLK SIRADA

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 754 bin 53 kişiye ulaştı.

İstanbul'u sırasıyla; Ankara 5 milyon 910 bin 320, İzmir 4 milyon 504 bin 185, Bursa 3 milyon 263 bin 11, Antalya 2 milyon 777 bin 677 kişi izledi.

Nüfusu en az olan il ise 82 bin 836 kişiyle Bayburt oldu.

TÜRKİYE'DE İLK KEZ BİR İLÇE 1 MİLYONU AŞTI

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, 1 milyon 3 bin 905 nüfusla Türkiye'de 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu.

Türkiye'nin ortanca yaşı 2025'te 34,9'a yükseldi. Erkeklerde ortanca yaş 34,2, kadınlarda ise 35,7 olarak hesaplandı. Ortanca yaşı en yüksek il Sinop, en düşük il ise Şanlıurfa oldu.

15-64 yaş grubundaki çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 68,5 olarak belirlendi. 0-14 yaş grubunun oranı düşerken, 65 yaş ve üzeri nüfus yüzde 11,1'e yükseldi.

En yüksek ve en düşük ortanca yaşa sahip ilk 5 ilin cinsiyete göre dağılımı, 2025

NÜFUS YOĞUNLUĞU İSTANBUL'DA ZİRVEDE

Türkiye genelinde kilometrekareye 112 kişi düşerken, İstanbul'da bu sayı 2 bin 943 kişi oldu.

Nüfus yoğunluğu en düşük il ise kilometrekareye 11 kişiyle Tunceli olarak kaydedildi.