Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası ile yapılan toplu iş sözleşmesiyle belediyede görev yapan personellere yüzde 24 ile yüzde 34 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, toplu sözleşme kapsamında görev yapan 9 bin personelin ikramiye ve bayram yardımları dahil aylık ortalama gelirleri en düşük 64 bin, en yüksek 80 bin TL arasında olacak şekilde artırılarak işçilerin refah seviyesi yükseltildi.

Bu kapsamda toplu sözleşme kapsamında görev yapan 9 bin personelin maaşları, en düşük 64 bin, en yüksek 80 bin TL arasında olacak şekilde artırılarak işçilerin refah seviyesi yükseltildi. Sözleşmenin yürürlük süresi sonuna kadar her 6 ayda bir memurlara yapılacak zam oranına eşdeğer şekilde personele de ek zam uygulanacak.

Öte yandan yıllık ödenen ikramiyelerin toplamı, toplu iş sözleşmesinin ardından 2026 yılında 60 yevmiye, 2027 yılında 64 yevmiye, 2028 yılında ise 68 yevmiye olarak belirlendi. Ramazan ve Kurban Bayramı yardımları ise 20 bin TL'den 30 bin TL'ye yükseltildi.

ZAMMA EK ÇEŞİTLİ DÜZENLEMELER YAPILDI

Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan personellerden, yeni sözleşme sonrasında engelli çocuğu bulunan çalışanlara verilen çocuk yardımları yüzde 50 oranında artırılacak.

Evlenen çalışanlara yaklaşık bir çeyrek altın tutarında destek verilirken, avukat, mühendis, mimar, şehir plancısı, öğretmen, tekniker, fizyoterapist ve eğitmenler için unvan primi ödemesi hayata geçirildi. Depremden sonra Türkiye'de ilk kez uygulanan ve halen devam eden, personelin tamamını kapsayan hayat sigortası uygulaması da sürdürülecek.

Diğer yandan kurum aidiyetini güçlendirmek amacıyla kıdem primine yüzde 46 oranında zam yapılırken, yapılan işin zorluğu ve mesleki şartlar dikkate alınarak 15 ayrı prim düzenlemesi gerçekleştirildi. İzin, askerlik, iş kazası, doğum, tabi afet ve hastalık yardımları gibi birçok yardım kaleminde de önemli iyileştirmeler yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin törende yaptığı konuşmada 'Şehr'ül Emin' olarak büyük sorumlulukların beraber geldiğini aktardı.

Hak-İş Gaziantep İl Başkanı Halil İbrahim Tanrıöver yaptığı konuşmada güncel mali hakların yanı sıra insanların hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını belirterek, bu toplu iş sözleşmesi de üyelerimizin refahı için, geleceği için, şu anki çalışma şartları için, güvencesi için, beraber güzel bir süreç yönettiklerini yapılan sözleşmenin sadece bugünü değil, geleceği de ilgilendiren bir toplu iş sözleşmesi olduğunu kaydetti.