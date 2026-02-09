Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde Halk Eğitim kurslarının kapatılacağı iddialarına dikkat çekerek Bursa kamuoyunu duyarlılığa davet etti.

BURSA (İGFA) - Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezindeki Halk Eğitim kurslarının kapanacağına dair duyumlar olduğunu belirten Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, Bursa kamuoyuna önemli bir çağrıda bulundu.

27 Kasım 2019'da dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açılışı yapılan Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinin inşaatını hayırsever İş İnsanı Celal Sönmez'in üstlendiğini anımsatan Özel Eğitim Gerektiren Çocuk Hakları Derneği Başkanı Hüsamettin Akyıldız, yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik alanda hizmet veren merkezin, engelli bireyler için örnek bir sosyal yaşam alanı olduğunu vurguladı.

Böyle nitelikli bir kurumun açılmasında; Bursa'daki resmi kurum temsilcileri ile birlikte STK'lar ve federasyonlar da dâhil çok sayıda kişinin katkısı olduğunu ifade eden Hüsamettin Akyıldız, 'İnşaatı üstlenen Sayın Celal Sönmez'in dile getirdiği ilk soru, bu merkezden kaç kişinin yararlanacağı yönündeydi. Küçük bir azınlık yerine çok sayıda engellinin buradan yararlanmasını istemişti. Bünyesinde yüzme havuzu olan Türkiye'deki tek bakım evi olan merkez; spor salonu, konferans salonu, kütüphane, yemekhane, sınıflar, atölyeler ve bahçesi ile örnek bir kurum. Modeli, İngiltere'deki bir kurumun küçük bir minyatürüdür. Dolayısıyla engelli bireyler ve ailelerinin hayatında çok önemli yer tutan bir merkez.' diye konuştu.

Merkezin 20 kurs açma kapasitesine sahip olduğunu ve hâlihazırda 16 kursun aktif olarak devam ettiğini belirten Akyıldız, kursların Halk Eğitim'in Hayat Boyu Öğrenme Programı kapsamında yürütüldüğünü ifade etti. Merkezde 15 engelli bireyin istihdam edildiğini de kaydeden Akyıldız, kursların iptal edilmesinin engelli bireyleri ve ailelerini derinden etkileyeceğini söyledi.

BURSA KAMUOYUNA AÇIK DAVET

Engelliler ve aileleri için kötülükten başka bir amaca hizmet etmeyecek bu yoldan bir an önce dönülmesi gerektiğini ifade eden Akyıldız, 'İşin aslı bilinmese de yetkililerin acilen önlem almalarını talep ediyoruz. Bursa kamuoyunun, siyasilerin, iş dünyası temsilcilerinin, STK'ların ve yerel basınımızın bu önemli kuruma sahip çıkmalarına bekliyorum' diye konuştu.