Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Aziz Duran Parkı'nda düzenlediği 'Yaza Veda Çocuk Şenliği' binlerce çocuğu bir araya getirdi. Bilim, müzik, spor, oyun ve gösterilerin yer aldığı programda çocuklar yaz tatilinin son günlerini coşkuyla geçirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da yazın son günleri çocukların neşesiyle renklendi. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yaza Veda Çocuk Şenliği' binlerce çocuğu Aziz Duran Parkı'nda bir araya getirdi.

Büyükşehir Belediyesi'nin yaz boyunca 200'den fazla mahallede 20 binden fazla çocukla buluşturduğu etkinlikler, Aziz Duran Parkı'ndaki 'Yaza Veda Çocuk Şenliği' ile final yaptı.

Çocukların gönüllerince eğlenmesi için Aziz Duran Parkı'nın farklı noktalarında birbirinden renkli etkinlik alanları oluşturuldu. Bubble Show ve Bilim Show çocukların yoğun ilgisini çekerken, Kent Orkestrası Konseri ile parkta müzik dolu anlar yaşandı.

Şişme oyun alanları, etkinlik çadırları ve spor alanları da gün boyunca çocukların en çok vakit geçirdiği bölümler arasında yer aldı. Pati İzi etkinliğiyle hayvan sevgisine dikkat çekilirken, çocuklar farklı etkinlik ve oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Şenliğin sahne programında ise Burak Sezen çocuklarla buluştu. Eğlenceli programıyla çocuklara keyifli anlar yaşatan Sezen, sahneden çeşitli oyunlar oynattı, çocukları etkinliklere dahil ederek şenliğin coşkusunu artırdı. Çocukların da oyunlara eşlik etmesiyle parkta renkli görüntüler oluştu.

SİNEMA KEYFİ, ÇEKİLİŞLER, SÜRPRİZ HEDİYELER

Akşam saatlerine doğru gerçekleştirilen animasyon film gösterimiyle çocuklar açık havada sinema keyfi yaşadı. Çekilişlerle sürpriz hediyelerin dağıtıldığı şenlikte pamuk şeker, patlamış mısır ve dondurma ikramları da yapıldı. Program sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, 'Yaz boyunca şehrimizin dört bir köşesinde, çocuklarımız için etkinlikler düzenledik. 200'den fazla mahallemizde 30 bin evladımızla neşeli buluşmalar hayata geçirdik. Düzenlediğimiz eğlence, kültür ve sanat etkinlikleriyle çocuklarımız hem eğlendiler hem de öğrendiler. Bu yıl yaz programlarının finalini ise Aziz Duran Parkı'nda Yaza Veda Çocuk Şenliği'nde gerçekleştirdik. Şenliğimize katılarak çocuklarımızın mutluluğuna ortak olan tüm ailelerimize teşekkür ediyorum. Artık okula dönüş zamanı. Rabbim tüm evlatlarımıza zihin açıklığı versin. Yeni eğitim yılında tüm öğrencilere başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Sakarya'da yaz mevsimi çocukların kahkahaları ve güzel anılarıyla uğurlandı.