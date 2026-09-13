Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kiraya verilecek TOKİ konutları için başvuruların yarın başlayacağını duyurdu. Kurum, Ataşehir'de kiraya sunulacak konutlardan görüntüleri de paylaştı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da TOKİ tarafından kiraya verilecek konutlarla ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, İstanbul'daki kiralık konutlar için başvuruların yarın alınmaya başlanacağını duyurdu.

Kurum, paylaşımında Ataşehir'de kiraya verilecek TOKİ konutlarının görüntülerine de yer vererek, 'Evlerimizi merak ediyor musunuz?' ifadelerini kullandı.

İstanbul'da kiralık konutlarımız için yarın başvuruları almaya başlıyoruz.



Evlerimizi merak ediyor musunuz❓



İşte Ataşehir'de kiraya vereceğimiz TOKİ evleri ⤵️ pic.twitter.com/wlbPjl5Yia — Murat KURUM (@murat_kurum) September 13, 2026