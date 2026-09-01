Sakarya'da sadece yollar değil, ulaşımı sağlayan tüm güzergâhlar güvenli ulaşım anlayışıyla yeniden projelendiriliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya ulaşımı, güvenle yükseliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, 'Kullanım ömrünü tamamlayan köprülerimizi yenileyerek hem günlük ulaşımın güvenliğini artırıyor hem de afetlere karşı daha dirençli bir ulaşım ağı oluşturuyoruz.

Karapürçek Mesudiye ve Akyazı-Hendek hattındaki Yeniorman köprülerimizin ilçelerimize, mahallelerimize ve tüm Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kullanım ömrünü dolduran ve Büyükşehir eliyle afetlere karşı dayanıklı şekilde yeniden inşa edilen Karapürçek Mesudiye Köprüsü ve Akyazı'daki Yeniorman Köprüsü'nü ziyaret etti.

OLASI FELAKETTE:

Olası bir afette risk teşkil eden, yerleşim alanlarıyla şehrin stratejik noktalarını bağlayan önemli bir geçiş noktaları olan köprülerin inşası için Yusuf Alemdar'ın talimatı sonrası çalışmalar başlamıştı.

GÜÇLÜ BİR YAPIYLA, YENİDEN

Bu anlayışla Karapürçek Mesudiye Köprüsü'nun uzunluğu 44 metreye, genişliği ise 7 metreden 16 metreye çıkarıldı.

Akyazı ve Hendek'i bağlayan Yeniorman Köprüsü ise 7 metreden 16 metreye çıkarılan genişliği ve 47 metre uzunluğuyla bölge ulaşımı için güvenli bir geçişe dönüştü.

80 MİLYON TL'LİK ÇALIŞMA

İki köprüde toplam 80 Milyon TL'lik çalışma yapan Büyükşehir, ulaşım güvenliğini ve yolculuk konforunu artırdı.

'İKİ KÖPRÜMÜZDE İLÇELERİMİZE HAYIRLI OLSUN'

Başkan Alemdar, 'Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve hemşehrilerimizin güvenli, konforlu ulaşımını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Kullanım ömrünü tamamlayan köprülerimizi yenileyerek hem günlük ulaşımın güvenliğini artırıyor hem de afetlere karşı daha dirençli bir ulaşım ağı oluşturuyoruz. Karapürçek Mesudiye ve Akyazı-Hendek hattındaki Yeniorman köprülerimizin ilçelerimize, mahallelerimize ve tüm Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Başkan Alemdar, şimdi ise Söğütlü Beşdeğirmen Köprüsü'nün yenilenmesi için talimat verdi ve yapım ihalesi ise tamamlandı. Yakında çalışmalar başlıyor.