Türkiye'de kültür-sanat alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları ile belediyeler arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Ortaklaşa Hibe Programı kapsamında dört projeye toplam 500 bin avroya kadar hibe desteği sağlanacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle, Culture Action Europe (CAE) ortaklığında ve Marmara Belediyeler Birliği (MBB) iştirakiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı'nın 2026-2029 dönemindeki ilk Proje Teklif Çağrısı sonuçlandı.

Değerlendirme sürecinin ardından Seyir Kültür-Sanat Derneği, Diyarbakır Edebiyat Kültür Sanat Eğitim ve Araştırma Derneği, Ninova Eğitim Kültür Sanat ve Turizm Derneği ile Ankara Aks Derneği tarafından yürütülecek projeler destek almaya hak kazandı.

DÖRT KENTTE YENİ KÜLTÜREL İŞBİRLİĞİ MODELLERİ

Desteklenecek projeler; Balıkesir Ayvalık, Diyarbakır, Van Gürpınar ve Bursa Osmangazi'de hayata geçirilecek. Program kapsamında Ayvalık'ta bir sinemanın kültür mekânına dönüştürülmesi, Diyarbakır'da çokdilli bir avlu modeliyle kültürel üretim alanı oluşturulması, Gürpınar'da kapsayıcı bir kültüre katılım ağı kurulması ve Bursa'da endüstriyel mirasın ortak yönetişimle kültür merkezine dönüştürülmesi hedefleniyor.

İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece, yeni dönemde desteklenen projelerin yerel kültür politikalarının gelişimi açısından örnek teşkil ettiğini belirterek, projelerin sivil toplum ile yerel yönetimler arasında kalıcı işbirliği modelleri oluşturacağını ifade etti.

147 BAŞVURU ARASINDAN SEÇİLDİLER

Ortaklaşa Hibe Programı'na Türkiye'nin 7 bölgesindeki 43 şehirden toplam 147 proje başvurusu yapıldı. Başvurular, teknik değerlendirme ve Değerlendirme Komitesi incelemesinin ardından sonuçlandırıldı.

Program kapsamında destek almaya hak kazanan projelerin yalnızca mali destekle değil, aynı zamanda mentorluk desteğiyle de güçlendirileceği bildirildi.