Ankara Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe ile sürdürdüğü sertifikalı nohut tohumu desteğine bu yıl da devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Yerli üreticiyi desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla Balâ'dan Çubuk'a, Ayaş'tan Şereflikoçhisar'a, Polatlı'dan Nallıhan'a kadar 25 ilçenin tamamında 4 bin 762 çiftçiye üretim sezonunda toplam 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı nohut tohumu desteği sağlandı. Tohumları toprakla buluşturan Ankaralı üreticiler için hasat zamanı geldi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve yerli üretimi artırmak amacıyla fideden tohuma, gübreden mazota kadar geniş yelpazede desteklerini sürdürüyor.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, geçen yıllar da olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 hibeyle verilen nohut tohumu desteğini Ankaralı çiftçilerle buluşturdu.

Yerli üreticiyi desteklemek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla Balâ'dan Çubuk'a, Ayaş'tan Şereflikoçhisar'a, Polatlı'dan Nallıhan'a kadar 25 ilçenin tamamında 4 bin 762 çiftçiye üretim sezonunda toplam 1 milyon 500 bin kilogram sertifikalı nohut tohumu desteği sağlandı.

Ankara genelinde Şubat ayında tohumları toprakla buluşturan üreticilerden Ayaş Ortabereket çiftçileri hasat yapmaya başladı.