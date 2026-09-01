Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okulların bahçelerinde yabani ot temizliği gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, yaklaşan eğitim-öğretim dönemi öncesinde, ilçedeki okullarda bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda Çayırova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Çayırova genelindeki okulların bahçelerinde yabani ot temizliği gerçekleştiriyor. 2026-2027 Eğitim-Öğretim Dönemi'nin başlamasıyla beraber ilçedeki öğrencilerin, daha sağlıklı ve daha düzenli ortamlarda eğitim almalarına imkan sunmak isteyen ekipler, bugün Şehit İlhan Küçüksolak Anadolu Lisesi, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi, Sultan Fatih Anaokulu ve İstiklal İlkokulu'nun bahçelerinde ve okul çevresindeki kaldırımlarda yabani ot temizliği gerçekleştirdi.

İLÇEDEKİ TÜM OKUL BAHÇELERİ TEMİZLENECEK

Haftaya uyum haftası kapsamında ders başı yapacak anaokulu ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin, ilk ders zili öncesinde ilçedeki anaokulu ve ilkokul bahçelerindeki yabani ot temizliğini bitirmeyi planlayan ekipler, 14 Eylül Pazartesi başlayacak 2026-2027 Eğitim Öğretim Dönemi öncesinde de tüm okulların bahçelerinde temizliği bitirmiş olacak. Çayırova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, okul bahçelerinin ve çevre kaldırımlarının daha düzenli ve temiz bir şekilde eğitim-öğretim dönemine hazırlanması adına çalışmaların süreceği belirtildi.