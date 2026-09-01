Bursa Büyükşehir Belediyesi, Gemlik ilçesi Manastır Sahil Yolu'nda yürüttüğü bakım, onarım ve altyapı güçlendirme çalışmalarıyla sahil bandını daha yeşil, güvenli, dayanıklı ve estetik hale getirirken bölgeye yeni spor alanları da kazandırıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, toplam 47 bin metrekarelik proje alanını kapsıyor. 'İklime uyumlu kıyı düzenlemesi' anlayışıyla hazırlanan proje kapsamında hem kıyı güvenliğinin artırılması hem de sahil alanının sürdürülebilir bir kamusal kullanım alanına dönüştürülmesi amaçlanıyor. Planlanan faaliyetler çerçevesinde, 2 kilometrelik güzergahta yürüyüş yolu ve bisiklet yolu bulunacak ayrıca aynı hatta sıcak asfalt kaplı çift şerit araç yolu yapılacak.

400 YENİ AĞAÇLA 7 BİN 200 METREKARELİK YEŞİL ALAN

Sahil düzenlemesinin önemli bir bölümünü oluşturan 7.200 metrekarelik yeşil alan; ekolojik sürdürülebilirlik, kıyı iklimine dayanıklılık ve kamusal kullanım konforu esas alınarak uzman ekipler tarafından tasarlanacak. Çalışmalarda bölgenin ekolojik yapısına uygun, yerel ve adaptasyon kabiliyeti yüksek bitki türleri tercih edilecek. Su ihtiyacı az, bakım maliyeti düşük ve uzun ömürlü bitkilerle kaynakların verimli kullanılması sağlanacak.

Hasar görmüş ve ömrünü tamamlamış dört ağacın yerine yenileri dikilirken sahil bandında toplam 400 yeni ağaç toprakla buluşturularak bölge yeşillendirilecek. Mevsimsel renk değişimleri sağlayan çalı ve yer örtücü bitkilerle sahil boyunca görsel süreklilik oluşturulacak. 2 kilometrelik hat boyunca yapılacak peyzaj düzenlemeleriyle yaya hareketinin daha düzenli hale getirilmesi ve sahil bandında mekânsal bütünlüğün sağlanması hedefleniyor. Ayrıca oturma alanları, gölgelikler ve dinlenme cepleriyle de yaya kullanım konforunun artırılması amaçlanıyor.

İKLİME UYUMLU KIYI GÜÇLENDİRME

Gemlik Körfezi kıyı bandında, özellikle kıyı şeridi boyunca meydana gelen yağmur suyu taşkınları ve deniz taşma risklerinin azaltılması amacıyla kıyı güçlendirme çalışmaları da gerçekleştirilecek. Proje kapsamında deniz taşkınlarına karşı istinat ve kot yükseltme çalışmaları yapılırken, yağmur suyu drenaj sistemleri de güçlendirilecek. Böylece kıyı güvenliğinin artırılması, mevcut altyapının güçlendirilmesi ve sahil hattının uzun vadeli korunması sağlanacak.

Proje kapsamında vatandaşların spor ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik alanlar da yenilenecek. Mevcut 850 metrekarelik basketbol sahası yenilenirken, yeni basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları ve sosyal donatı alanları oluşturulacak. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte deniz taşkını ve yağmur suyu baskını riski azaltılırken, sahil alanının güvenliği ve dayanıklılığı artırılacak. Yeşil alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor ve sosyal donatılarıyla Gemlik sahil bandı; maviyle yeşilin uyum içinde buluştuğu, ekolojik açıdan sürdürülebilir, estetik ve nitelikli bir kamusal yaşam alanına dönüşecek.