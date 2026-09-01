Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Erdek ilçesinin Ormanlı, Zeytinli ve Çayağzı (Şahinburgaz) mahallelerinde içme suyu hattı ve abone bağlantılarını yenileyerek yıllardır süren su sorunlarını çözdü.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'in 20 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için yatırımlar aralıksız sürdürülüyor.

Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından Erdek ilçesinin Ormanlı, Zeytinli ve Çayağzı (Şahinburgaz) mahallelerine yeni içme suyu hattı kazandırıldı.

Yeni içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlayan ekipler, su kesintileri ve basınç yetersizliğini de kısa sürede giderdi.

'EŞİT VE ADİL HİZMET ANLAYIŞIYLA HER MAHALLEMİZE DOKUNUYORUZ'

Eşit ve adil hizmet anlayışıyla Balıkesir'in dört bir yanında çalışmaların sürdüğünü söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Şehrimizin hiçbir mahallesini ihmal etmeden tüm ilçelerimize eşit ve adil hizmet ulaştırıyoruz. Bu anlayışla her bir mahallemize dokunuyoruz. Vatandaşlarımızın yıllardır yaşadıkları altyapı ve içme suyu sorunlarını çözmek için BASKİ ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. 20 ilçemizin tümünde yaptığımız gibi Erdek'te de vatandaşlarımızı en iyi hizmetlerle buluşturuyoruz.' ifadelerini kullandı.

ARIZALARIN YOL AÇTIĞI SU KESİNTİLERİ TARİH OLDU

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Erdek'in Ormanlı, Zeytinli ve Çayağzı (Şahinburgaz) mahallelerinde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir projeyi daha tamamladı.

Mahallede sürekli meydana gelen arızaların yol açtığı su kesintileri yeni hat ile tarih oldu. Mahalle sakinleri için güçlü ve güvenli bir içme suyu altyapısını oluşturan ekipler, yeni içme suyu hattı aracılığıyla mahalle sakinlerine sağlıklı içme suyu ulaştırmayı sürdürüyor.