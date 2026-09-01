Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'nin ardından yargı mensuplarına Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu ve Fuar Park'ı gezdirdi.

KOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2026-2027 Adli Yıl Açılış Töreni'ne katıldı. Başkan Büyükakın, tören sonrası Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün ve Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Kamil Kaya ile yargı mensupları ve avukatlara, Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu'nu ve Fuar Park'ı (İzmit Millet Bahçesi) gezdirdi. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr. Şahin Talus da programda hazır bulundu.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET

Başkan Tahir Büyükakın ve konuklarının ilk durağı, Kocaeli'nin yeni turizm destinasyonlarından biri olan Körfez Aqua Kıtalar Akvaryumu oldu. Konuklarına akvaryum projesi hakkında bilgi veren Başkan Büyükakın ve beraberindekiler daha sonra Fuar Park'a geçti. Göl kenarında kısa bir gezinti yapan konuklar, Alev Alatlı Kütüphanesi'ndeki öğrencilerle de bir süre sohbet etti. Güzel ve keyifli anlara sahne olan program, Hassas Glütensiz Kafe'de sohbet eşliğinde devam etti.