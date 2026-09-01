Bursa İnegöl Belediyesi'nin girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan KYK Erkek Öğrenci Yurdu, yeni eğitim öğretim yılında 400 öğrenciye hizmet verecek.

BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi'nin talep ve girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından şehre kazandırılan KYK Erkek Öğrenci Yurdunu ziyaret eden Belediye Başkanı Alper Taban, 'İnşallah bu güzel yatırımı yeni eğitim dönemine yetiştirerek öğrencilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz' dedi.

İnegöl Belediyesi'nin talep ve girişimleri sonucunda yine İnegöl Belediyesi'nin tahsis ettiği arsa üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımına başlanan KYK Erkek Öğrenci Yurdunda sona gelindi.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte hizmete başlaması planlanan yurt binasını ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, 'KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledik. İnşallah bu güzel yatırımı yeni eğitim dönemine yetiştirerek öğrencilerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz' dedi.

Lokasyon olarak üniversiteye yakın sayılabilecek, yürüme mesafesinde bir bölgede yer alan yurt, toplam 12.500 m2 inşaat alanında hayata geçirildi.

103 adet öğrenci odası ve 4 adet engelli öğrenci odası olmak üzere toplam 107 odadan oluşan yurt, 400 öğrenci kapasiteli olarak projelendirildi.

İçerisinde ayrıca; konferans salonu, fitness salonu, terzi, kuaför, mescit, sergi salonu vb. olmak üzere sosyal faaliyet alanları da yer alan bina, yeni eğitim öğretim yılı öncesi öğrencilerin kullanımına hazır hale getiriliyor.