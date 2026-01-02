Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği tarafından 8'incisi düzenlenen 'Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni', 8 Ocak Perşembe günü Elite Hotel İstanbul Taksim'de gerçekleştirilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'nin kadın girişimcileri desteklemek, kadın hareketine katkı sağlamak ve rol model kadınlara teşekkür etmek amacıyla düzenlediği 'Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni', bu kez 8. kez hayat buluyor.

Elite Hotel İstanbul Taksim'de 8 Ocak Perşembe günü düzelecek programın bu yılki teması ise 'Kültürel Miras'. Doğal kozmetik, gıda takviyesi ve wellness kategorilerinde yatırımları bulunan ve güzellik sektörünün parlayan markası Alyalina Kozmetik'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek zirvede paneller kadar start-up'ların yer alacağı özel oturumlar da merakla bekleniyor.

Binlerce kadın girişimciye kendi işinin sahibi olma fırsatı sunan Alyalina Kozmetik özel oturumunda, Türkiye'nin farklı illerinden gelecek marka elçilerinin hikayelerine yer verilecek. Zirveye ilişkin açıklamada bulunan Alyalina Kozmetik Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazan Eke, 'Kadınların yer aldığı her projenin içerisinde yer almaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. En büyük hayalim, doğrudan satış sektörünü Türkiye'de hak ettiği noktaya taşımak ve girişimci kadınlara daha fazla iş alanı açmak. Çünkü doğrudan satış sektörü, girişimci olmak isteyen ama maddi imkanı olmayan insanların buluştuğu bir sektör. Marka elçilerimiz içinde erkekler de var ama kadınlar çoğunlukta. Özellikle kadın girişimci adayları için en önemli tavsiyem, önce 'Esaret'in başına 'C' harfini ekleyerek 'Cesaret'le yola çıkmaları ve kararlı olmalarıdır' dedi.

Bu yıl 'Kültürel Miras' teması ile düzenlenen zirvede kadın hareketine önderlik eden isimler deneyim paylaşımında bulunacak.

Açılışını YAPDER Başkanı Celal Toprak ve Zirve Başkanı Senur Akın Biçer'in yapacağı programın ilk paneli 'Geçmişten Geleceğe Aktarılan Toplumsal Hareket: Kültürel Miras' başlığında yapılacak. TOBB İstanbul Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hatice Güner Kal, İstanbul Akvaryum CEO'su Dilek Çapanoğlu ve SEDEFED Başkanı Emine Erdem'in konuşmacı olacağı etkinliğin moderatörlüğünü Bentaş Bentonit CEO'su Turgay Ömür üstlenecek.