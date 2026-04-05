Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin önemli kültürel miras noktalarından biri olan Taraklı'da iki farklı noktada başlayacak revizyon çalışmalarının müjdesini paylaştı.

SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Taraklı'da Tarihi Çınar ve çevresi ile Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Parkı'nda gerçekleştirilecek yeni yatırımların hayırlı olmasını dileyerek, 'Bu çalışmalarla birlikte hem meydanı hem de asırlık çınarın bulunduğu alanı Taraklı'ya yakışır bir görünüme kavuşturacak, ilçemizin tarihi kimliğini geleceğe taşıyacağız' dedi.

Söğütlü'de Ritim Park, Kaynarca'da Aziz Duran Parkı, Ferizli'de Atatürk Parkı, Adapazarı'nda Sürdürülebilir Park ile Sapanca Park projelerinde çalışmaları başlatan, Karasu'da Kıyı Parkı ve Sapanca Huzur Koridoru'nu hizmete alan, Karapürçek Millet Bahçesi'ni ilçeye kazandırmak için süreçleri tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Taraklı'da iki yeni yaşam alanını hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle Taraklı'nın sosyal hayatına ve bölgenin turizm altyapısına önemli katkı sunacak Tarihi Çınar ve çevresi ile Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Parkı için yapım ihalesi gerçekleştirildi.

YENİ BULUŞMA NOKTASI

Projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Alemdar, 'Taraklı, tarihi dokusuyla bizim için çok kıymetli bir ilçe. Burada, Tarihi Çınar ve tescilli Hüseyin Ağa Çeşmesi çevresinde yaklaşık bin metrekarelik bir alanda yenileme çalışması yapacağız. Mevcut yaya yollarını koruyarak bu alanı hem dinlenme hem de buluşma noktası haline getireceğiz. Çınarın gölgesinde vakit geçirilebilecek oturma alanları, kamelyalar ve açık oturma düzenleri oluşturacağız' şeklinde konuştu.

Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Parkı'nın daha işlevsel bir hale getirileceğini ifade eden Alemdar, 'Bir diğer çalışmamızı Şehit Mehmet Nuri Kocabıyık Parkı'nda gerçekleştireceğiz. İlçe belediyemizin de bu konuda talebi vardı. Birlikte üzerinde çalıştık. Yaklaşık 2 bin 480 metrekarelik bu alanda parkımızı daha kullanışlı ve daha estetik bir hale getireceğiz. Yeni yeşil alanlar ve oturma alanları oluşturacağız. Yapım ihalemizi gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla birlikte hem meydanı hem de asırlık çınarın bulunduğu alanı Taraklı'ya yakışır bir görünüme kavuşturacak, ilçemizin tarihi kimliğini geleceğe taşıyacağız. Hayırlı olsun' diye konuştu.