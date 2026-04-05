Bursa'da Nilüfer Belediyesi, vatandaşlara uygun fiyatlı ve modern alışveriş imkanı sunan giyim pazarlarına bir yenisini ekledi. Balat'ta her hafta pazar günü açık olacak giyim pazarı, ilçe genelindeki 8'inci giyim pazarı olacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, sosyal belediyecilik vizyonu doğrultusunda ilçedeki ekonomik alışveriş noktalarını artırmaya devam ediyor.

19 Mayıs, Üçevler, Cumhuriyet, Konak, Görükle, İhsaniye ve Altınşehir Mahallesi'nin ardından Balat'ta yeni giyim pazarı hizmete girdi.

Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz ve Sinan Sarıbal, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Esnaf Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu, Nilüfer Belediyesi Meclis Üyeleri Berna Hacer Bilici ve Aslıhan Ceyhan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ekonomik şartların zorlaştığı günümüzde halkın alım gücünün desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, 'Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği, vatandaşlarımızın ekonomik ve alternatifli ürünlere uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için projeler üretiyoruz. Ekonomik şartların herkesi zorladığı bu günlerde, hem esnafımızın hem de vatandaşlarımızın yüzünü güldürecek bu hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz' dedi.

Kurdele kesiminin ardından giyim pazarı hizmete girdi. Açılışın ardından Başkan Şadi Özdemir, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Her hafta pazar günü giyim pazarı olarak faaliyet gösterecek Balat Pazarı, 120 araçlık açık ve kapalı otopark alanı, otomatik açılır-kapanır güneş ve rüzgar perdeleri, kolay temizlenebilir zemin, enerji tasarruflu aydınlatma sistemleri, dijital bilgilendirme ekranları ve 24 saat kayıt yapan kamera sistemi ile dikkat çekiyor.