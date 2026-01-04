Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, özel ihtiyaçları olan bireylerin yaşamını kolaylaştırmak, taleplerini yerinde dinlemek ve ailelerle birebir temas kurmak amacıyla saha çalışmalarına devam ediyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla toplumun her kesimine dokunan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda özel gereksinimli bireyler ve ailelerine yönelik Taraklı'da gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle gönüllere temas edildi.

YENİKÖY'DE ANLAMLI BULUŞMA

Bu kapsamda Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Taraklı ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan özel gereksinimli bir bireyi ve ailesini evlerinde ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette aileyle yakından ilgilenen ekipler, ihtiyaç ve beklentileri dinleyerek her zaman yanlarında oldukları mesajını verdi.

BÜYÜKŞEHİR HER ZAMAN YANLARINDA

Toplumsal dayanışmayı güçlendiren ziyaretlerde, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın selamları da aileye iletildi. Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin ve ailelerinin hayatına dokunan bu anlamlı buluşmalarla, sosyal belediyecilik ilkesi doğrultusunda gönül köprüleri kurmaya devam ediyor.