Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, disiplin ve mücadelenin en güzel örneğini sergilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen organizasyonlarda, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarına devam ediyor.

Son olarak İzmir’de gerçekleştirilen SEM/TOHM Olimpik Deneme Türkiye Şampiyonası’na katılan atletizm sporcuları, farklı branşlarda sergiledikleri performanslarla dereceye girerek başarılı sonuçlara imza attı.

19 ve 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada dereceye giren sporcularımız şu şekilde sıralandı;

Birincilik elde eden sporcular; Şeyma Yıldırar / Disk Atma

Aslı Baran / Cirit Atma

Duru İllim Kadanalı/ 400 m / 400 m Engelli

Kerem Endamlı / 400 m / 400 m Engelli

Yunus Emre Civelek / 110 m Engelli / 200 m

Recep Tayyip Satır / 100 m

Hüseyin Arda İçköprü/ Cirit Atma

Aleyna Demirci / Çekiç Atma

İkincilik elde eden sporcular; Emin Hatipoğlu / Çekiç Atma

Ekin Yatçı / Üç Adım Atlama

Anıl Mete Çelik Aslan / Cirit Atma

Üçüncülük elde eden sporcular; Erva Akıncıoğlu / Üç Adım Atlama

Final derecesi elde eden sporcular; Kerem Çetinkaya / Çekiç Atma beşincisi

Neşenur Uçan / 400 m dördüncüsü

Simay Yıldız / 100 m Engelli dördüncüsü

Ecrin Kahya/ 100 m dördüncüsü