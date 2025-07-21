Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları, disiplin ve mücadelenin en güzel örneğini sergilemeye devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen organizasyonlarda, temsilcilerimiz çeşitli kategorilerde şampiyonluk ve dereceler elde etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, başarılarına devam ediyor. Son olarak İzmir’de gerçekleştirilen SEM/TOHM Olimpik Deneme Türkiye Şampiyonası’na katılan atletizm sporcuları, farklı branşlarda sergiledikleri performanslarla dereceye girerek başarılı sonuçlara imza attı.

19 VE 20 TEMMUZ TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ŞAMPİYONADA DERECEYE GİREN SPORCULARIMIZ ŞU ŞEKİLDE SIRALANDI

Birincilik elde eden sporcular;

Şeyma Yıldırar / Disk Atma

Aslı Baran / Cirit Atma

Duru İllim Kadanalı / 400 m / 400 m Engelli

Kerem Endamlı / 400 m / 400 m Engelli

Yunus Emre Civelek / 110 m Engelli / 200 m

Recep Tayyip Satır / 100 m

Hüseyin Arda İçköprü / Cirit Atma

Aleyna Demirci / Çekiç Atma

İkincilik elde eden sporcular;

Emin Hatipoğlu / Çekiç Atma

Ekin Yatçı / Üç Adım Atlama

Anıl Mete Çelik Aslan / Cirit Atma

Üçüncülük elde eden sporcular;

Erva Akıncıoğlu / Üç Adım Atlama

Final derecesi elde eden sporcular;

Kerem Çetinkaya / Çekiç Atma beşincisi

Neşenur Uçan / 400 m dördüncüsü

Simay Yıldız / 100 m Engelli dördüncüsü

Ecrin Kahya / 100 m dördüncüsü

TEMSİLCİLERİMİZDEN KONYA’DA DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Bir diğer organizasyon olan Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Türkiye Finali 19 ve 20 Temmuz tarihleri arasında Konya’da düzenlendi. Organizasyonda dikkat çeken bir performans sergileyen genç atletlerimizden Zeynep Gül 80 metre yarışında Türkiye birincisi olurken, Serra Duru Mercan, Türkiye dördüncüsü, Hamit Emir Yapıcıoğlu ise 80 metre engelli yarışında Türkiye üçüncüsü oldu.

ALTYAPI SPORCULARIMIZ DOLUDİZGİN

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü alt yapı Taekwondo sporcularımız ise Manisa’da mindere çıktı. 17 ve 20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen İller Arası Minikler Taekwondo Şampiyonası’nda 13 il 38 Kulüp 450 sporcu mücadele etti. Birbirinden zorlu rakiplerine karşı mücadele eden sporcularımızdan Mine Su Arapoğlu 45 kilogramda ikinci, Narin Sözda Baştuğ 45 kilogramda üçüncü, Erva Çalış 57 kilogramda üçüncü, Furkan Eymen Sarıca 50 kilogramda üçüncü ve Ali Efe Türkel 45 kilogramda ikinci oldu.