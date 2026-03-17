Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel ayı olan 11 ayın sultanı Ramazan'da başlattığı ilçe ziyaretlerine Söğütlü'de devam etti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehri adım adım gezdiği Ramazan turu kapsamında bu kez Söğütlü'de vatandaşla kucaklaştı. İlçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Alemdar 14 kilometrelik asfalta hamlesini, Soğucak'ta kapılarını çocuklara açan spor kompleksini anlatırken binlerce kişinin merakla beklediği Ritim Park'ın da tamamlandığını ve yakında açılacağını duyurdu. Alemdar, 'Ritim Park ile birlikte ilçemize yepyeni bir buluşma alanı eklemiş olacağız. Parkımızda çalışmalar taamam ve geçici kabul aşamasına geldik. Son rötuşlarla hemşerimize kapılarını açacak. Hayırlı olsun' dedi.

Önce Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt'u ziyaret eden, daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyareti yapan Alemdar, adım adım tüm şehri gezdiği Ramazan turunda Söğütlü halkıyla kucaklaştı.

Alemdar'a Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt, AK Parti Söğütlü İlçe Başkanı Suat Dirhemci ve hazirun eşlik etti.

RİTİM PARK'TA İŞLEM TAMAM

Alemdar, Soğucak'ta gençlerin sporla yetişip büyümesi için futbol, basketbol, voleybol sahasını hizmete açtıklarını anlatırken Söğütlü'nün sosyal yaşamına yeni bir enerji getirecekRitim Park'ta incelemelerde bulundu.

Projede çalışmaların bittiğini ve kabul aşamasından sonra hizmete alınacağını kaydeden Alemdar, 'İlçemize yeni bir buluşma alanı ekliyoruz' vurgusu yaptı.

Sakarya'nın parlayan yıldızı Söğütlü'yü gelecek için hazırladıklarını ifade eden Alemdar, yaz aylarında Söğütlü kırsalı için önemli bir geçiş noktası olan Kızılcaali, Tokmaklıdere, Fındıklı, Levent, Sıraköymahallelerini birbirine bağlayan grup yolunda ve Rüstemler'de14 kilometrelik ulaşım güzergâhınıyenilediklerini söyledi.

Başkan Alemdar, 'Ramazan'ın bereketini, dayanışma ruhunu, birlik ve beraberliğimize kattığı gücü tüm ilçelerimizde hemşehrilerimizle birlikte paylaşıyoruz. Hemşerilerimizin içtenliği, samimiyeti bizim gönül köprülerimizi daha da güçlendirdi. Biz her zaman olduğu gibi yine sahadayız, vatandaşımızın yanındayız. İnşallah ilçemizi ve şehrimizi daha güzel günlere birlikte taşıyacağız' ifadelerini kullandı. Alemdar, '13 bin metrekare alan üzerinde inşa ettiğimiz Söğütlü'ye yeni bir sosyal yaşam alanı katıyoruz. Ritim Park ile birlikte ilçemize yeni bir buluşma alanı eklemiş olacağız. Parkımızda çalışmalar tamamlanmış olup geçici kabul aşamasına geldik. Son rötuşlar ile hemşerimizin hizmetine sunacağız. Soğucak mahallesinde ise gençlerimizin modern ortamda sportif faaliyetlerini yürütecekleri futbol, basketbol ve voleybol sahasını kullanıma sunduk. Söğütlü için projelerimizi geliştiriyor, Söğütlü'yü geleceğe hazırlıyoruz' dedi.

Ritim Park'ta davullar, ksilofonlar ve rüzgâr çanları gibi sesli ve görsel dokulara hitap eden ritmik enstrümanlarla çocuklar, müziği deneyimleyerek ritim duygularını geliştirecek.