SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir'in Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, gençlere unutulmaz kamp deneyimleri sunmaya devam ediyor. Maceranın adresine konuk olan SAÜ Doğada Yaşam ve Kampçılık Topluluğu üyeleri doğayla iç içe kamp deneyimi yaşadı.

Macera Park'ın doğasında kamp deneyimi yaşayarak sosyal bağlarını güçlendiren gençler kamp süresince doğa yürüyüşleri, zipline, kamp ateşi etrafında sohbetler ve çeşitli sosyal aktivitelerle eğlenceli bir deneyim yaşadılar. Doğayla iç içe geçen program, gençlerin hem eğlenmesine hem de birlikte vakit geçirerek kaynaşmasına imkan sağladı.

Etkinliğin ardından Sakarya Üniversitesi Do-Kamp Topluluğu, organizasyona katkı sunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Macera Parkı yönetimine teşekkür ederek, desteklerinden dolayı memnuniyetlerini ifade etti.