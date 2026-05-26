Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde kabir ziyaretine gelen vatandaşları örnek bir hizmet ile karşıladı. Mezarlıklara ücretsiz servis hizmeti sağlayan Büyükşehir, kabir ziyaretlerinde kullanılması adına ücretsiz çiçek dağıtımı da gerçekleştiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde tüm şehirde yoğun bir çalışma gerçekleştirerek Kocaeli'yi bayrama hazırladı. Bu kapsamda Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de Kurban Bayramı boyunca vatandaşların mezarlık ziyaretlerini huzurlu, düzenli ve güvenli bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttü.

Başta Bağçeşme Mezarlığı, Kent Mezarlığı, Asri Mezarlık, Alikahya Merkez Mezarlığı ve Akmeşe Merkez Mezarlığı olmak üzere birçok noktada ekipler, Kurban Bayramı arifesinde vatandaşlara hizmet veriyor.

MEZARLIKLARDA ÇİÇEK DAĞITIMI YAPILIYOR

Ekipler tarafından, bayram ziyaretine gelen vatandaşlara kabir ziyaretlerinde kullanılmak üzere ücretsiz çiçek dağıtımı gerçekleştiriliyor. Yapılan çiçek dağıtımı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, mezarlık alanları da bayramın manevi atmosferine uygun bir görünüme kavuşuyor.

VATANDAŞLARA ÜCRETSİZ ULAŞIM KOLAYLIĞI

Bayram süresince yaşanan ziyaret yoğunluğu göz önünde bulundurularak mezarlıklara ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ücretsiz servis hizmeti de sunuluyor. Gün boyu düzenli ve periyodik olarak gerçekleştirilen seferlerle vatandaşlar kabir ziyaretlerini rahat ve sorunsuz şekilde gerçekleştiriyor.

EKİPLER BAYRAM BOYUNCA SAHADAYDI

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri; temizlik, bakım, yönlendirme ve saha düzeni çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması adına mezarlık alanlarında gerekli tüm tedbirler alındı.

Ayrıca mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim tilavetleri okunarak dualar ediliyor. Vatandaşlar da yakınlarının kabirlerini ziyaret ederek manevi atmosferi hep birlikte yaşıyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜKŞEHİR'E TEŞEKKÜR

Sunulan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Kocaelili vatandaşlar, yapılan çalışmalar sayesinde ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirdiklerini belirterek emeği geçen tüm ekiplere ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.