Trabzon Büyükşehir Belediyesi, bayram tatili süresince belediyeye bağlı turizm destinasyonlarının ziyaret saatlerini açıkladı.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı turizm destinasyon merkezleri, bayram tatili boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Atatürk Köşkü, Çal Mağarası, Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi'nin bayram süresince uygulanacak ziyaret saatleri açıklandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Köşkü ve Çal Mağarası bayramın 1. günü 11.00-19.00, bayramın 2. günü 10.00-19.00, bayramın 3. ve 4. günlerinde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Kızlar Manastırı ve Şehir Müzesi ise bayramın 1. günü kapalı olacak. Bu iki destinasyon, bayramın 2. günü 10.00-19.00, bayramın 3. ve 4. günlerinde ise 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.