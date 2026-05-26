Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ege Et şubelerinde Kurban Bayramı öncesi uygulanan yüzde 20 indirim vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

AYDIN (İGFA) - Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sosyal belediyecilik uygulamalarıyla vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Başkan Çerçioğlu'nun öncülüğünde hizmete açılan ve kaliteli, güvenilir, lezzetli ürünleri vatandaşlarla buluşturan Halk Ege Et şubelerinde Kurban Bayramı öncesi özel indirim uygulandı.

Efeler Çarşamba, Efeler Balık Hali, Efeler Kurtuluş, İncirliova, Germencik, Nazilli, Söke, Kuşadası Merkez, Kuşadası Karaova, Didim Merkez ve Didim Çamlık şubelerinde seçili ürünlerde yüzde 20 indirim uygulandı.

Vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren şubelere gitti, bölgenin hayvanların üretilen kaliteli, güvenilir ve lezzetli Halk Ege Et ürünlerine yoğun ilgi gösterdi. Halk Ege Et'ten ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti ve desteklerinin süreceğini belirtti.

Vatandaş odaklı hizmet ve çalışmalarının süreceğini ifade eden Başkan Çerçioğlu ise, 'Halk Ege Et şubelerimizde uyguladığımız indirim vatandaşlarımız tarafından ilgiyle karşılandı. Hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya, yatırım ve projelerimizi Aydınımıza kazandırmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın' dedi.