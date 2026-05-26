BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yürüttüğü eş zamanlı çalışmalarla kenti Kurban Bayramı'na hazırladı. Camilerde gerçekleştirilen detaylı temizliklerden hayvan pazarlarındaki ilaçlama çalışmalarına kadar birçok alanda eş zamanlı çalışma yürüten ekipler, vatandaşların huzurlu ve sorunsuz bir bayram geçirmesi için yoğun mesai harcıyor.

Balıkesir'in dört bir yanında çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kurban Bayramı süresince oluşabilecek ihtiyaçlara karşı tüm birimleriyle tam kadro görev yapıyor.

Hayvan pazarlarında temizlik ve ilaçlama çalışmalarını da tamamlayan ekipler, vatandaşların ibadetlerini temiz bir ortamda yapabilmeleri için camilerin içlerini ve ortak kullanım alanlarını detaylı olarak temizledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde; temizlikten, ulaşıma, haşereyle mücadeleden sahil temizliğine kadar birçok alanda yoğun mesai harcayan ekipler, vatandaşların rahat bir bayram geçirmesi için gece gündüz çalışıyor.

CAMİLERDE KAPSAMLI TEMİZLİK

Kurban Bayramı öncesi camilerde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından detaylı temizlik çalışmaları yapıldı. Mobil araçlı ekipler, sıcak su ve köpüksüz deterjanlı buharlı sistem ile cami ve mescitleri bayrama hazırladı.

Halıları yıkanan ve ilaçlanarak dezenfekte edilen camiler, vatandaşların bayram boyunca ibadetlerini yapabilmeleri için detaylı olarak temizlendi.

İLAÇLAMA EKİPLERİNDEN KAPSAMLI ÇALIŞMA

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından hayvan pazarlarında kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Tüm çöp konteynerlerinde vektör mücadelesini sürdüren ekipler, kurban kesim yerlerinde gerekli tüm tedbirleri alarak 7 gün 24 saat esasına göre görev yapıyor.