Adalet ve Kalkınma Partisi (MKYK) Üyesi ve Genel Başkan Danışmanı Emine Çift, Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İletişimci, televizyon sunucusu ve siyasetçi kimliğiyle tanınan Çift’in vefatı, memleketi Zonguldak ve siyaset camiasında büyük üzüntüye yol açtı.

Ankara’da yaşamını yitiren Emine Çift’in cenazesi Zonguldak’ın Alaplı ilçesine gerilerek öğlen namazına mütaikip düzenlenen Cenaze Merasimi ile son yolculuğuna uğurlandı. Emine Çift'in Cenazesine İstanbul Milletvekili, İçişleri Eski Bakanı Süleyman Soylu da katıldı. Soylu sosyal medya hesabındaki paylaşımınyla acısını ifade ederken şu ifadelere yer verdi: Merhume Emine Çift kardeşimizi, eşim Hamdiye Hanım ile birlikte memleketi Zonguldak Alaplı’dan asıl aleme, Hakk’a uğurladık.



Kıymetli Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu ve kıymetli eşleri, Yasin Aktay Hocamız, milletvekillerimiz Ahmet Çolakoğlu ve Saffet Bozkurt, İl Başkanımız Mustafa Çağlayan, kaymakamımız, ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız ve Alaplılı hemşehrilerimizle birlikte dualarla kendisini uğurladık.

Cenab-ı Allah’tan; kıymetli ailesine, yakınlarına, dava arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize sabır ve metanet niyaz ediyorum.

Rabbim mekanını cennet, makamını ali eylesin. Cenab-ı Allah cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin.

EMİNE ÇİFT KİMDİR?

1977 yılında Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde doğan Emine Çift; ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamladı. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden 2000 yılında mezun olan Çift, üniversite yıllarında Konya’da bölgesel yayın yapan KON TV’de 2,5 yıl boyunca haber spikerliği yaptı. Mezuniyetinin ardından yerel medyada editörlük, röportajlar, halkla ilişkiler danışmanlığı, eğitim sektöründe yöneticilik ve profesyonel seslendirme çalışmaları gerçekleştirdi.

24 YIL SİYASET

Siyasete 2002 yılında AK Parti Gençlik Kollarının örgütlenme sürecinde, Kdz. Ereğli Gençlik Kolları Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak başlayan Çift, daha sonra yerleştiği Alaplı ilçesinde 2004 ve 2009 yerel seçimlerinde üst üste iki dönem Belediye Meclis Üyeliği görevine seçildi.

2009 yılında AK Parti Kadın Kolları Genel Merkezi tarafından düzenlenen “Siyaset Kürsüsünde Ben de Varım” hitabet yarışmasında Türkiye birincisi olan Çift, aynı yıl yapılan AK Parti 3. Olağan Büyük Kongresi’nde MKYK üyeliğine seçildi. 4. Olağan Büyük Kongre’de de bu görevini koruyan Çift, parti bünyesinde Ar-Ge biriminde eğitimden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı ve yurt içi/yurt dışı Siyaset Akademilerinin koordinasyonunu üstlendi. Çift, 2011-2014 yılları arasında ise AK Parti Genel Başkan Danışmanlığı görevini yürütmüştü.