MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesi, Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Derneği Muğla Yerel Komitesi (IACES LC MUYAP) tarafından düzenlenen teknik gezi programı kapsamında ziyaret edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi iş birliğiyle düzenlenen MUYAP Week'26 etkinliği kapsamında; Almanya, İtalya ve Polonya'dan gelen uluslararası öğrenciler ile ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi başta olmak üzere Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrenciler, yapımı devam eden Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teknik gezi gerçekleştirdi.

Program kapsamında öğrencilere proje süreci hakkında teknik sunum yapılırken, şantiye sahasında incelemelerde bulunuldu. Uygulama süreçleri, proje yönetimi ve saha deneyimlerine ilişkin bilgiler öğrencilerle paylaşıldı.

MÜNEVVER TETİK; 'GELECEĞİ İNŞA EDECEK MÜHENDİS ADAYLARIMIZLA TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞTIK'

IACES LC MUYAP'ın (Uluslararası İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Derneği Muğla Yerel Komitesi) Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi ve Rehabilitasyon Merkezi şantiyesine düzenlediği teknik gezinin oldukça verimli geçtiğini belirten Muğla Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Münevver Tetik, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın eğitime, gençlere ve bilimsel gelişime büyük önem verdiğini ifade etti.

Tetik, bu anlayış doğrultusunda geleceğin mühendis adaylarıyla bir araya gelmekten ve bilgi paylaşımında bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.