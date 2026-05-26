İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, dört gün süren performansların ardından ödül töreniyle sona erdi. Türkiye'nin dört bir yanından ve Yunanistan'dan gelen 70 koro ile 2 bin 560 koristin sahne aldığı festivalde, 'Jüri Özel Ödülü'nü Marsias Kadınlar Korosu, TPKD Swara Gençlik Korosu ve piyano eşliğinde Yiğit Yüksel aldı.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Polifonik Korolar Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle yapılan İzmir Uluslararası Çoksesli Korolar Festivali, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde (AASSM) 24 Mayıs akşamı düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Yunanistan'dan Hakkari'ye çok sayıda okul ve koronun katıldığı festivalde bütün katılımcılara farklı müzikal kategorilerde ödül sertifikası verildi. Etkinliğin kapanış konuşmasını yapan AASSM Müdürü Emel Akçay, ülke gündeminin yoğunluğuna rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sanata verdiği desteğin sürdüğünü belirttti. Akçay, bu yıl beşincisi düzenlenen festivale gösterdiği ilgiden ötürü jüri üyelerine, katılımcılara ve festivalin gelenekselleşmesinde emeği geçen TPKD İzmir Şubesi gönüllülerine ve AASSM çalışanlarına teşekkür ederek, 'Çoksesli, demokratik uyumlu, dengeli ve kapsayıcı özellikleriyle Koro çalışmalarının önemini vurgulayan Akçay, gelecek yıl yine İzmir'de buluşmak üzere ' ifadelerini kullandı.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ MARSİAS KADINLAR KOROSU, TPKD SWARA GENÇLİK KOROSU VE PİYANO EŞLİKTE YİĞİT YÜKSEL'E

Bu yıl sınırların ötesinden Yunanistan'ın da katıldığı festivalde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen 70 ekip ve 2 bin 560 koro sanatçısı dört gün boyunca sahne aldı. Sergilenen performansları değerlendiren jüri üyeleri, derece belirlemekte zor anlar yaşadı. Festival kapsamında 'Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlamada Başarı', 'Diksiyon, Artikülasyon ve Anlaşılırlıkta Başarı', 'Ritmik Beraberlik ve Ritmik Uyumda Başarı' başta olmak üzere birçok farklı kategoride başarı ödülleri verildi.

Festivalin her yıl merakla beklenen 'Jüri Özel Ödülü'nü geçen yıl Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu kazanırken, bu yıl ödülün sahibi Marsias Kadınlar Korosu, TPKD Swara Gençlik Korosu ve piyano eşliğinde Yiğit Yüksel oldu. Bir diğer dikkat çeken ödül olan 'Ahmed Adnan Saygun Eserlerini Seslendirme Başarı Ödülü' ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu'na verildi. Koronun şefliğini Özlem Varışlı Atçeken üstlendi.

'Piyanoya Eşlikte Başarı Ödülü'nün sahibi ise Ayşegül Akay Uzun yönetimindeki İstanbul Özel Açı Ortaokul Korosu oldu. Festival kapsamında 15 farklı dalda ödüller dağıtıldı

. Bazı korolar ise birden fazla kategoride başarı elde etti.

İŞTE ÖDÜL ALANLAR

Ahmed Adnan Saygun Eseri Seslendirmede Başarı

* İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu (Şef: Özlem Varışlı Atçeken)



Çalgı Eşlikli Yapıt Yorumlamada Başarı

* Galatasaray Lisesi Çoksesli Korosu (Şef: Zerrin Mete)

* Isparta Bilsem Çoksesli Çocuk Korosu (Şef: Eşref Öner Erbil)

* İstanbul İstek Özel Bilge Kağan Okulları Ortaokul-Lise Karma Çoksesli Korosu (Şef: Korhan Doğan)

* Pop Akustik (Şef: Türker Barmanbek)



Çocuk Şarkısı Yorumlamada Başarı

* Antalya Simena Çoksesli Çocuk Korosu (Şef: Elvan Vural Akçalı)

* Balıkesir Üniversitesi Çocuk Korosu (Şef: Zülal Karakuş-Orkun Karakuş)

* Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çocuk Korosu (Şef: Nasuh Görkem Karagün)

* Güzelbahçe Piri Reis Okulları Korosu (Şef: Meral Yiğit Helalpara)

* İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Çocuk Korosu (Şef: Özlem Varışlı Atçeken)

* Muğla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Çoksesli Çocuk Korosu (Şef: Müge Sude Turgut)



Devinim, Koreografi ve Sahnelemede Başarı

* Altıeylül Bilim ve Sanat Merkezi Çocuk Korosu (Şef: Ayça Er kılıç)

* Çanakkale Hüseyin Akif Terzioğlu Ortaokulu Çoksesli Çocuk Korosu (Şef: Ebru Gökçe)

* İDA Çocuk Korosu (Şef: Müge Sever)

* İSTİK İzmir Çocuk Korosu (Şef: Özge Yenidoğan)

* Kütahya Hisarlı Ahmet Çocuk Korosu (Şef: Betül Onur)



Diksiyon, Artikülasyon, Anlaşılırlık Başarı

* Güzelbahçe Bahçeşehir Korosu (Şef: Şenay Topcu)

* Ordu Penbe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi Gençlik Korosu (Şef: Selda Erden)

* TPKD İzmir Şubesi SmyrnaAcapella Çoksesli Korosu (Şef: Toygar Babacan)



Entonasyon, Homojenlik ve Koro Tınısında Başarı

* Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu (Şef: Turgay Yıldırım)

* Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu (Şef: Fatih Köseoğlu)

* MÜZED Muammer Sun Korosu (Şef: Atilla Çağdaş Değer)



Festivale Katılımda Başarı

* ARKAS Bilsem Çocuk Korosu (Şef: Yaprak Hazman Başdek ve Filiz Şahin)

* Chorusline (Şef: Can Özkan)

* Denizli Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Korosu (Şef: Ufuk Keskin)

* Kocaeli Korolar Derneği Gençlik Korosu (Şef: Burcu Özbay, Seven Özcan)

* KoroSonans (Şef: Yaren Körpe)

* Kütahya Ahmet Yakupoğlu Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu (Şef: Ahmet Onur)

* Lüleburgaz Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu (Şef: Ayşen İnan)

* Tuana Pahoy Kadınlar Korosu (Şef: Kemal Kocamanoğlu)



Koronun Seviyesine Uygun Repertuvar Seçiminde Başarı

* Aydın Yılmazköy Çocuk Korosu (Şef: Ülker Şeker)



Müzikalite - Müzikal Dinamiklerde Başarı

* A Capella Gramofon (Şef: Türker Barmanbek)

* Agora Voice (Şef: Özlem Varışlı Atçeken)

* Ankara Itri Güzel Sanatlar Lisesi Korosu (Şef: Dilek Bırsok)

* Denizli Nezihe Derya Baltalı Bilsem Çoksesli Çocuk Korosu (Şef: Aslı Aşık - Çiğdem Karagün)

* Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu (Şef: Barlas Azmi Yılmaz)

* İstanbul Avni Akyol Çoksesli Korosu (Şef: Fulya Dila Çoban)

* İzmir Ümran Baradan Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu (Şef: Devrim Deniz Dalgıç)

* KoroPopsesli (Şef: Tuğçe Kaynak Akçaoğlu)

* Marsias Kadınlar Korosu (Şef: Batuhan Ertunç)

* TPKD İzmir Şubesi Çocuk Korosu (Şef: Sude Çoruh)

* TPKD İzmir Şubesi Selluka Kadınlar Korosu (Şef: Batuhan Uluçay)

* TPKD İzmir Şubesi Swara Gençlik Korosu (Şef: Batuhan Uluçay)

* Womensemble Kadın Vokal Grubu (Şef: -Şefi Yok-)



Piyano Eşlikte Başarı

* İstanbul Özel Açı Ortaokulu Korosu (Şef: Ayşegül Akay Uzun)



Program Zenginliği ve Çeşitlilikte Başarı

* Akhisar Belediyesi Çocuk Korosu (Şef: Gamze Abaka Okur)

* Atonalia Karma Korosu (Şef: Halil İbrahim Aydın)

* Trakya Üniversitesi Balkan Gençlik Korosu Topluluğu (Şef: Zübeyde Omurtay)



Yapıtı Yorumlamada Koro-Şef Uyumu Başarı

* Aydın Yüksel Yalova Güzel Sanatlar Lisesi Çoksesli Korosu (Şef: Özlem Varışlı Atçeken)

* Başkent Filarmoni Korosu (Şef: İlker Aşıcı)

* İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Gençlik Korosu (Şef: Özlem Varışlı Atçeken)

* İzmir Büyükşehir Belediyesi Çoksesli Kadınlar Korosu (Şef: Pembe Şen)

* IZOT İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu (Şef: Dr. Öğr. Üyesi Orçun Berrakçay)

* Lazika Koro (Şef: Emine Çolak)

* Oda Koro Sansev (Şef: Emine Çolak)

* Osmaniye Belediyesi Çoksesli Korosu (Şef: Ahmet Korkmaz, Bengü Gül, Melih Alaca)

* Troy Oda Korosu (Şef: Tamer Bektaş)