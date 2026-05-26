Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kuruluş, yönetim ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (KTÜ DEHAM) amaçları, faaliyet alanları, yönetim yapısı ve çalışma usulleri resmiyet kazandı. Yönetmeliğe göre merkez; bilimsel araştırma, eğitim ve uygulama faaliyetlerinde kullanılacak deney hayvanlarının uluslararası standartlarda üretimi, bakımı ve araştırmacılara temin edilmesini sağlayacak. Ayrıca araştırmalara teknik destek sunulması, eğitim programları düzenlenmesi ve laboratuvar altyapısının geliştirilmesi de merkezin görevleri arasında yer alacak.

Merkez bünyesinde bilimsel araştırmalarda kullanılacak deney hayvanlarının üretimi ve bakımının yanı sıra, yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birlikleri yapılabilecek; araştırmacılara yönelik kurs ve seminerler düzenlenecek. Çalışmalar, üniversitenin Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ile koordineli şekilde yürütülecek.

Yönetmelikte merkezin yönetim organları müdür, yönetim kurulu ve danışma kurulu olarak belirlendi. Müdürün, deney hayvanları kullanım sertifikasına sahip ve bu alanda yayımlanmış çalışmaları bulunan Tıp Fakültesi öğretim üyeleri arasından rektör tarafından üç yıllığına görevlendirileceği ifade edildi.

Yeni düzenlemeyle birlikte deney hayvanları üzerinde yapılacak tüm çalışmalar için Yerel Etik Kurul onayı zorunlu hale getirildi. Ayrıca araştırmaların yalnızca sertifikalı araştırmacılar tarafından yürütülebileceği belirtildi.

Yönetmelikte, hayvan refahı ve etik kuralların korunmasına yönelik hükümler de geniş yer buldu. Laboratuvar hayvanlarının bakım, sağlık ve kayıt süreçlerinin sorumlu veteriner hekim gözetiminde yürütüleceği kaydedildi.