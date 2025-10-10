SGM'de manevi farkındalık atölyeleri yeni dönemde de başlıyor. Ahlak ve değer dünyasında yolculuğa çıkaracak bu atölyeler, katılımcıların kendi içsel dünyasını keşfetmesine de olanak sağlayacak.14 Ekim'de başlayacak olan kayıtlar Sosyal Gelişim Merkezinden ve www.sakarya.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Manevi Farkındalık Atölyeleri' başlıyor. Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde kadınlara yönelik gerçekleştirilecek atölyeler yıl boyunca devam edecek.

Gönül dünyasını zenginleştirmek ve hayata bakışını derinleştirmek isteyen herkese açık olarak düzenlenen Manevi Farkındalık Atölyeleri Riyâzu's-Sâlihîn Okumaları, Âyine-i Esmâ Sohbetleri, Kur'ân'dan İnciler Tematik Tefsir Okumalarıve Siyer-i Nebî Okumaları olmak üzere dört farklı başlıkta düzenlenecek. Kadınlara yönelik olan programın kayıtları 14 ve 17 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek kayıtlar, Kayıtlar Sosyal Gelişim Merkezi'nden ve www.sakarya.bel.tr üzerinden yapılabilecek.

Manevi farkındalık atölyelerinin ders programı ise şu şekilde olacak;

Pazartesi 10.00-12.00 / Riyâzu's-Sâlihîn Okumaları

Salı 10.00-12.00 / Âyine-i Esmâ Sohbetleri

Çarşamba 18.00-20.00 / Kur'ân'dan İnciler Tematik Tefsir Okumaları

Perşembe 10.00-12.00 / Siyer-i Nebî Okumaları