Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi, Emekli Büyükelçi Ümit Yalçın'ın sunumuyla 'Protokol & Sosyal Davranış Kuralları Konferansı' düzenledi. Yalçın, protokolün sadece devlet işleriyle sınırlı olmadığını, sosyal hayatta da önemli olduğunu vurgularken, bu konudaki ilk ve en temel dersini babaannesinden aldığını anlattı.

İZMİR (İGFA) - Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi, gazetecilik, kurumsal iletişim ve basın danışmanlığı gibi görevlerde başarıyı doğrudan etkileyen ve profesyonelleri bir adım öne çıkaran 'protokol ve sosyal davranış kuralları' konusunu masaya yatırdı.

EMD İzmir Şubesi, BASBAŞ Kıdemli Danışmanı ve Emekli Büyükelçi Ümit Yalçın'ın sunumuyla BASİFED Konferans Salonu'nda 'Protokol & Sosyal Davranış Kuralları Konferansı' düzenledi. Etkinliğin açılışında konuşan EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, dernek üyelerinin gazeteciler, basın danışmanları ve kurumsal iletişim profesyonellerinden oluşan farklı disiplinlere sahip bir yapısının bulunduğunu aktardı.

İki meslek grubu arasındaki temel yaklaşımlardan birinin de protokol kurallarına bakış açısı olduğunu vurgulayan Demircan, 'Farklı disiplinlerde görev alsak da yaptığımız iş gereği protokol ve sosyal davranış kuralları hayatımızın önemli bir parçası. Gözlemlerimiz bize şunu gösteriyor; kurumsal iletişim tarafında çalışan arkadaşlarımız vakaları tahlil ederken, pozisyon alırken protokol kurallarını önceliklendirirken, gazeteci üyelerimiz doğaları gereği protokol kuralları yerine haberi önceliklendiren bir yaklaşımı sergiliyor. Bu nedenle Emekli Büyükelçi Yalçın'dan dinleyeceklerimizin hem gazeteci hem de kurumsal iletişim tarafında görev yapan arkadaşlarımız için önemli açılımlar sağlayacağına inanıyorum.' dedi.

Konferansa ev sahipliği yapan Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Semiha Güneş ise, protokol ve nezaket kurallarının iş dünyası için de büyük önem taşıdığını ve EMD İzmir Şubesi tarafından düzenlenen bu değerli etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

PROTOKOL YAŞAMIN HER ALANINDA VAR

Protokolün genellikle yanlış anlaşıldığını ve sadece devlet işleriyle sınırlandırıldığını belirten Emekli Büyükelçi Yalçın, 'Protokol, aslında saygının, nezaketin ve zarafetin gösterilme biçimidir. Konu unvanla, mevki ile sınırlı değildir. Aslında her birey, sosyal davranış kurallarını içselleştirebilmelidir' dedi.

Protokolün hayatın her alanında var olduğunu vurgulayan emekli Büyükelçi Yalçın, bu konudaki ilk ve en temel dersini babaannesinden aldığını anlatarak, '7-8 yaşlarındaydım, bayramdı. Babaannem; 'Kuzum, kalkacağın yere oturma. Çünkü bak birazdan deden, amcan, yengen gelince oradan da kalkacaksın. Her gelenle de yerini değiştireceksin. Kalkacağın yere oturma, gelecekleri bilip yerine otur' demişti. Bu basit ders, aslında protokolün öngörü ve başkalarına saygı olduğunu gösteriyor. Yıllar sonra Dışişleri'nin Diplomatik Akademisi'nde de aynı dersi teorik olarak gördüğümde, temelini yıllar önce öğrendiğimi fark ettim' dedi.

Emekli Büyükelçi Yalçın, bu anısıyla protokolün sadece devlet ricaline özgü kurallar bütünü olmadığını, hayatın her anında geçerli olduğunu ifade etti.