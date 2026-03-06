SASKİ, su bilincini nesilden nesile aktarmak amacıyla başlattığı eğitim hareketine Geyve'de devam etti.Umurbey İlkokulu'nda düzenlenen interaktif eğitimle suyun yaşam döngüsünü öğrenen minik öğrenciler, aldıkları rozetlerle artık ev ve okullarının 'Su Müfettişleri' oldu.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su kaynaklarının korunması ve bilinçli tüketim alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması için ilçe ilçe sürdürdüğü eğitim hamlesine hız kesmeden devam ediyor.

SASKİ, bu haftaki rotasında Geyve Umurbey İlkokulu öğrencileriyle bir araya gelerek suyun dünyamız ve geleceğimiz için taşıdığı kritik önemi anlattı.

Musluktan akan bir damla suyun arkasındaki devasa emeği ve arıtma tesislerindeki zorlu süreçleri miniklere aktaran görevliler, eğitimi çocukların dünyasına hitap edecek şekilde tasarladı. Özel hazırlanan animasyonlar ve görsel sunumlar eşliğinde gerçekleştirilen programda suyun sınırsız bir kaynak olmadığı,iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkileri,günlük yaşamda uygulanabilecek basit ama etkili tasarruf yöntemleri titizlikle işlendi.

ROZETLER TAKILDI, GÖREVE BAŞLANDI

İnteraktif bir şekilde gerçekleşen eğitimin ardından miniklere sorumluluk bilinci kazandırmak için Su Müfettişi rozeti takılarak teşvik edici hediyeler verildi. Minikler artık sosyal çevrelerinde suyun gönüllü koruyucuları olarak görev yapacak.