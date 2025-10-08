SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, toplumda işitme engelli bireylerle iletişimi güçlendirmek ve farkındalığı artırmak amacıyla başlattığı Türk İşaret Dili Kursu büyük ilgi görüyor. Katılımcılara Türk işaret dili ile ikinci seviye işaret dili öğreticiliği ve tercümanlık eğitimi veriliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, erişilebilir ve kapsayıcı bir toplumun inşası için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen işaret dili eğitimleri yoğun bir ilgiyle devam ediyor.

İşitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla açılankurslarda katılımcılara birinci seviye Türk işaret dili ile ikinci seviye işaret dili öğreticiliği ve tercümanlık eğitimi veriliyor.

Programda, kursiyerlerin temel düzeyde işaret dili bilgisi edinmeleri, işitme engelli bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve toplumsal duyarlılık bilincini geliştirmeleri amaçlanıyor.

Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) düzenlenen kurslarda katılımcılar işaret dilinin yapısını ve temel kurallarını öğrenerek günlük iletişim becerilerini geliştiriyor. Aynı zamanda empati duygusunu güçlendiren bu eğitimlerle, engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımı hedefleniyor.