Antalya'nın Finike ilçesinde, dört okulun iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte okul öncesi eğitimin çocuk gelişimindeki önemi vurgulandı. Etkinlik, aile-çocuk-okul iş birliğini güçlendirmeyi ve farkındalığı artırmayı amaçladı.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Okul öncesi eğitime yönelik farkındalığını arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Hasyurt Ortaokulu bahçesinde; Hasyurt Ortaokulu, Hasyurt Kolaklar İlkokulu, Hasyurt Yarbaşı İlkokulu ve İncirağacı Şehit Şaban Özdemir Tankut İlkokulu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Program kapsamında okul öncesi öğrencileri, öğretmenleri ve velilerin katılımıyla çeşitli gösteriler, oyun etkinlikleri ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Öğrenciler hem eğlenceli vakit geçirirken hem de paylaşma, iş birliği ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirme fırsatı bulurken, okul yöneticileri etkinlikte yaptıkları konuşmalarda, okul öncesi eğitimin çocukların bilişsel, duygusal ve sosyal gelişimindeki belirleyici etkisine vurgu yaptı.

Veliler etkinlik boyunca öğrencilerin hazırladığı gösterileri izledi, öğretmenlerle birebir görüşme fırsatı buldu.