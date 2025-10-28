SASKİ, Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli yağışlarda 270 personel ve 92 araçla 16 ilçede kesintisiz görev yaptı. Yer yer şiddetini artıran yağışlar Pamukova' da metrekareye 33,4 kilogram, Kocaali'de ise 28,5 kilogram yağış bıraktı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından gece boyunca sahada görev yaparak vatandaşlardan gelen taleplere anında karşılık verdi.

270 kişilik ekip, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesinden oluşan ekipler, 16 ilçede gece boyunca altyapı hatlarının sorunsuz işlemesi için yoğun mesai harcadı.Akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla süren sağanak boyunca şehir genelinde suyun güvenli şekilde kaynaklara iletimi sağlandı.

251 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ, ALTYAPI SORUNSUZ İŞLEDİ

Şehir genelinde en çok yağış alan ilçe33,4 kilogram ile Pamukova olurken, yağış miktarı Kocaali'de 28,5 kilogram, Geyve'de 23,7 kilogram, Sapanca'da 18,2 kilogram, Serdivan'da 17,7 kilogram ve Adapazarı'nda 17,3 kilogram olarak kaydedildi.

Yoğun yağışa karşın şehir genelinde herhangi bir taşkın veya altyapı arızası yaşanmadı.