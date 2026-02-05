İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su Ürünleri Hali ve Sebze-Meyve Hali, 2025 yılında Türkiye'nin en yüksek işlem hacmine ulaşarak liderliğini perçinledi. Haller, hijyen, denetim ve düzenli hizmet anlayışıyla hem yurttaşlara hem esnafa güvenli alışveriş imkânı sunuyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 7 gün 24 saat hizmet veren hallerde, sıkı denetimler ve titiz çalışmalar sayesinde güvenli ve sağlıklı ticaret sağlanıyor. Hallerde giriş kontrolleri ve satış alanlarındaki denetimler, Tarımsal Hizmetler ve Zabıta ekipleri tarafından koordineli biçimde yürütülüyor.

SU ÜRÜNLERİ HALİ TÜRKİYE LİDERİ

2025 yılında Su Ürünleri Hali 51 bin 699 tonluk işlem hacmiyle Türkiye birincisi oldu. İzmir Körfezi ve Ege Denizi'nden gelen ürünlerin yanı sıra ithal deniz ürünlerinin de satışa sunulduğu halde, en çok işlem gören balık türü 11 bin 898 ton ile hamsi oldu. Hamsiyi sardalya, kupez, çupra ve levrek takip etti. Hali işleten ekipler, ürünlerin miktar ve türlerini kantar tespit personeliyle kayıt altına alıyor; hijyen ve güvenlik önlemleri titizlikle uygulanıyor.

Su Ürünleri Hali Şube Müdürü Murat Polat, 'Halimiz sadece İzmir'in değil, Türkiye'nin de gözbebeği. 58 bin metrekarelik alanda 44 satış noktasında yaklaşık 4 bin kişiye hizmet sunuyoruz. İşlem hacmimizle Türkiye lideriyiz' dedi.

Türkiye'nin en büyük üç hali arasında yer alan Sebze ve Meyve Hali'nde 2025 yılında 541 bin 823 ton ürün işlem gördü. En çok işlem gören ürün 81 bin 331 tonla domates olurken, patates, salatalık, soğan ve biber gibi ürünler de yoğun ilgi gördü. Hali denetleyen ekipler, kayıp ve kaçak ürünlerin önüne geçmek için girişlerde eksik beyanları tamamlamadan araçlara izin vermiyor.

Sebze ve Meyve Hali Şefi Sadık Ceylan, '157 dükkânımızda halkın hijyenik ve güvenli taze sebze-meyveye erişimini sağlıyoruz. Denetimlerimizi gece-gündüz sürdürüyoruz' dedi. Hali kullanan esnaf İzzet Tunç ise, 'Belediye ekipleri gece saatlerinde gelip sorunlarımızı dinliyor, çözüm üretiyor. Tüm ekibe teşekkür ederiz' ifadelerini kullandı.

İZMİR HALİ, YERLİ VE YABANCI PAZARDA GÜVENİLİR ADRES

Her iki hal de, İzmir ve Ege Bölgesi'nin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yurttaşlara ve esnafa güvenli alışveriş imkânı sağlıyor. Su ürünleri halleri, çupra ve levrek başta olmak üzere birçok ürününü Avrupa'ya da ihraç ediyor. Haller, sunduğu düzen, yüksek işlem hacmi ve titiz denetim anlayışıyla Türkiye'nin lider hallerinden biri olarak öne çıkıyor.