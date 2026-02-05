Bursa'daki Kirazlıyayla Mahallesi'nde Meyra Mühendislik'e ait kurşun-çinko-bakır ocağı ve zenginleştirme tesisine ait atık depolama alanında meydana gelen çökme, TMMOB, BAOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından 'çevre felaketi' olarak nitelendirildi. İl Koordinasyon Kurulu, madencilik faaliyetlerinin kâr hırsıyla değil, bilimle, mühendislikle ve kamu yararı gözetilerek yürütülmesi gerektiğinin altını çizdi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da faaliyet gösteren Meyra Mühendislik'in atık depolama alanında 27 Ocak 2026 tarihinde meydana gelen çökme sonrası, TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Murat Korkut, DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve BAOB adına basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, olayın yalnızca bir iş kazası değil, doğayı, su kaynaklarını, tarım alanlarını ve bölge halkının sağlığını doğrudan tehdit eden bir çevre felaketi olduğu vurgulandı.

Ortak açıklamada; ÇED raporlarında belirtilen jeoteknik ve mühendislik önlemleri neden alınmadı? Bakanlıkların talep ettiği çalışmalar yapılmış mı? Denetim mekanizmaları neden işlememiştir? soruları öne çıkarıldı.

Saha incelemelerinde çöken atığın Sarıyar Deresi'ne karıştığı, ağır metal içeren kirli suyun toprağa ve su kaynaklarına yayıldığı tespit edildi.

Ayrıca yetkili kurumlara; Toprak ve su analizleri yapılmış mıdır? Numuneler hangi sıklıkta alınmış, sonuçlar kamuoyuyla neden paylaşılmamaktadır? Çöken barajdan yayılan atık miktarı ÇED sınırlarını aştı mı? Proje kontrol ve denetim firmaları görevlerini yerine getirmiş midir? soruları yöneltildi.

Doğa ve halk sağlığını korumanın herkesin sorumluluğu olduğunun vurgulandığı açıklamada, madencilik faaliyetlerinin kâr hırsıyla değil bilim ve mühendislik esaslarına göre yürütülmesi gerektiği ifade edildi. TMMOB ve BAOB, sürecin takipçisi olacaklarını ve sorumlular hesap verene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini duyurdu.